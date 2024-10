Albánie zadržela loď, která kvůli toxickému odpadu vyvolala globální poprask

Albánská prokuratura nařídila zabavit 102 kontejnerů naplněných podezřelým a nebezpečným průmyslovým odpadem, když se tento náklad musel vrátit z jihovýchodní Asie do Evropy. Kontejnery, které dorazily do přístavu v Drači v pondělí brzy ráno, vyvolaly celosvětové pobouření poté, co odtud byly vypraveny začátkem července a směřovaly do Thajska. Celní orgány a policie je nyní zabavily kvůli trestnímu řízení, informovala dnes agentura AP.

Na loď s nebezpečným odpadem upozornila nevládní ekologická organizace Basel Action Network (BAN) se sídlem v Seattlu, která se zaměřuje na otázky životního prostředí. BAN spustila poplach na základě tipu od neupřesněného zdroje, že loď nelegálně přepravuje více než 800 tun prachu z elektrických obloukových pecí. Celní prohlášení přitom deklarovalo náklad jako oxid železitý.

Organizace následně zalarmovala pohraniční úřady a orgány na ochranu životního prostředí v několika zemích, což vyvolalo horečné úsilí, jak nákladu zabránit, aby se dostal do zamýšleného cíle. Zásilka vzbudila mezinárodní pozornost, protože Thajsko a další země jihovýchodní Asie v posledních letech zaznamenaly příliv odpadků z rozvinutých zemí, od špinavých plastů až po průmyslový a elektronický odpad.

Podle Basilejské úmluvy OSN - globálního paktu podepsaného mnoha vyspělými ekonomikami - musejí dát státy souhlas k tomu, aby k nim odpad mohl být posílán. Thajské úřady uvedly, že přepravu nepovolily, a varovaly, že lodi nepovolí vplout do svých přístavů.

Loď Moliva XA443A plující pod tureckou vlajkou byla zadržena v pondělí asi kilometr od přístavu Drač, 33 kilometrů západně od hlavního města. BAN uvedla, že tato velká zásilka poprvé opustila albánský Drač 4. července na dvou pronajatých lodích společnosti Maersk se zamýšleným cílem v Thajsku.

Thajsko odmítlo zásilku přijmout a požádalo úřady v Singapuru, aby ji zastavily. Lodě poté zakotvily v tureckém přístavu a zásilka byla naložena na zmíněnou loď plující pod tureckou vlajkou, která se před cestou do Albánie krátce zastavila v italském přístavu Gioia Tauro, uvedla BAN.

Albánská opozice v srpnu obvinila vládu z účasti na nelegálním obchodování s nebezpečným materiálem. Premiér Edi Rama v září v parlamentu prohlásil, že dokumenty k zásilce byly ověřeny a že oxid železitý "není v evropských katalozích, z nichž vychází environmentální a celní řízení naší země, považován za toxický odpad".

Šéf organizace BAN Jim Puckett byl v Drači, když loď v pondělí připlula, a vyzval úřady, aby v zájmu transparentnosti nechaly kontejnery veřejně otevřít a odebraly z nich vzorky. Skupina chce také vzorky analyzovat "paralelně v různých laboratořích". Novinářům Puckett sdělil, že toxický náklad podle informací, které má skupina k dispozici, pochází z albánských provozů, a také byl nelegálně propašován z Kosova a Německa.

Albánie usiluje o vstup do Evropské unie a vláda se snaží sladit svou politiku v oblasti nebezpečných odpadů s EU, která zakazuje "vývoz nebezpečných odpadů, odpadů z domácností, elektronických odpadů a plastových odpadů do rozvojových zemí".