Alexandrie se stala městem až po smrti Alexandra Velikého

Alexandr Veliký zemřel ještě předtím, než byla založena skutečná Alexandrie. Přístavní město, které se stalo hlavním centrem starověkého světa, původně sloužilo jen jako základna pro velké vůdce z jeho říše, kteří s ním neměli větší ambice. Změnilo se to až po smrti slavného dobyvatele. Tvrdí to alespoň historik Philip Bosman ve své knize Alexander in Africa. Zprávu přinesl server Daily Mail.

Bosman ve své díle popisuje, že město bylo sice založeno Alexandrem Velikým, plnilo však především propagandistickou funkci muže, který se sám prohlásil za krále. "Přístav nebyl ztělesněním ambicí, které Alexander měl," prozradil Bosman.

Po Alexanderově smrti se strhla série občanských válek, které jeho říši roztříštily. Několik států, ve kterých vládli přeživší generálové jeho vlády, se tak více upnulo ke strategii jednoty. "Účelem bylo vytvořit sociální soudržnost, legitimovat různé instituce a ovlivňovat víru, hodnoty a chování lidí," uvedl Bosman.

"Alexandr byl dobyvatelem, který na své cestě pořád zakládal své základny a Alexandrie tak zprvu pravděpodobně sloužila jen jako vojenská pevnost. Naproti tomu jeho nástupci toužili právě po městech, kde by vládli. Alexandrie hrála velkou roli až za vlády Ptolemaia I. Sotera, který z ní udělal hlavní město svého království," upřesnil.

"Probíhající archeologické vykopávky dosud nenašly žádný přesvědčivý důkaz o tom, že by se Alexandr osobně nějak podílel na založení Alexandrie. Všechny analýzy fyzických důkazů ve skutečnosti naznačují, že Ptolemaios I. a Ptolemaios II. jsou zodpovědní za založení Alexandrie jako města," přidal se ke tvrzení Bosmana jiný historik Timothy Howe, který napsal knihu Founding Alexandria. Dodal, že město nebylo nikterak proslulé až do doby, než v něm byla postavena slavná knihovna a maják u přístavu.

Alexandrie byla v době své největší slávy jedním z největších měst ve Středomoří a stala se významným centrem řeckého vzdělání a vědy. V roce 332 před našim letopočtem byla označena za hlavní město Egypta, padla až v roce 642 našeho letopočtu, když ji dobyli Arabové. Dodnes je druhým největším městem v Egyptě hned za Káhirou.