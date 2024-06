Americká armáda opět zprovoznila u Gazy molo, které poškodila minulý týden bouře

Americká armáda znovu instalovala provizorní molo, které dokončila minulý měsíc u pobřeží Pásma Gazy, které ale minulý týden poškodila bouře. Informovalo o tom dnes regionální velitelství americké armády (CENTCOM). Uvedlo také, že dodávky pomoci přes molo by se měly obnovit "v příštích dnech". Podle stanice CNN by to mohlo být už v sobotu.

Americké molo u pobřeží Gazy je další cestou, jak dostávat na toto palestinské území sužované válkou a humanitární krizí potraviny a jinou pomoc. Fungovalo ale zatím ani ne dva týdny a začátkem minulého týdne bylo odtaženo do izraelského přístavu Ašdod k opravě. Poškodila ho totiž silná bouře. Zprovozněno bylo 17. května a od té doby se jím do Pásma Gazy dostalo asi 140 kamionů se zhruba jedním tisícem tun humanitární pomoci. Jeho provoz během té doby přerušil také dav hladových Palestinců, kteří se vrhli na konvoj kamionů s potraviny směřující od mola do skladu OSN.

Americká vláda oznámila záměr postavit provizorní molo u pobřeží Gazy už v březnu, protože toto palestinské území nemá přístav, kde by mohly zakotvit větší lodě. Původně se hovořilo o tom, že by mělo být hotové do konce dubna. Náklady na stavbu mola a jeho počáteční provoz měly být asi 320 milionů dolarů (asi 7,2 miliardy korun). Dnes ale agentura AP napsala, že byly nižší, jelikož na něj přispěla Británie a také cena za nasmlouvané kamiony a další vybavení je nižší, než se očekávalo.

Humanitární krize v Pásmu Gazy, kde izraelská armáda válčí od října s palestinským hnutím Hamás v odvetě za jeho teroristický útok na Izrael, se v posledních měsících výrazně zhoršila. Tento týden dvě organizace OSN varovaly, že nezlepší-li se dodávky pomoci do Pásma Gazy, hrozí tam v polovině července víc než milionu lidí, tedy polovině obyvatel, hladomor. Podle některých odborníků tam už hladomor vypukl minimálně na severu, kvůli válce ale nelze získat údaje, na jejichž základě by mohl být oficiálně vyhlášen.

Přes moře se ale může dostat jen malá část pomoci. Nejlepší způsob dodávek pomoci je po zemi přes hraniční přechody, které ale už čtyři týdny všechny kontroluje Izrael poté, co na jihu obsadil přechod Rafáh z Egypta. Tím se do Pásma Gazy dostával největší objem pomoci. Jídlo a další pomoc do Gazy shazují už několik měsíců některé země také z letadel, což je ale nebezpečné a několik desítek Palestinců při tom zemřelo. Někteří se utopili, když pro balíky pomoci plavali do moře, nebo je zabily bedny, jimž se neotevřel padák.

Podle původních plánů mělo být americké molo u pobřeží Gazy nejméně tři měsíce, uvedla CNN s odkazem na americké činitele. Nově je ale podle nich v plánu, že by tam zůstalo déle a provozovaly by ho jiné země či nevládní organizace.