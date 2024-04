Americká armáda zahájila u Gazy stavbu provizorního mola pro dodávky humanitární pomoci

Americká armáda zahájila u města Gaza stavbu provizorního mola, které má usnadnit dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy po moři. Podle agentury AFP o tom dnes informoval Pentagon. O stavbě amerického mola se hovoří od první poloviny března a podle původních plánů mělo být hotovo do 1. května.

"Americké armádní lodě ...začaly stavět dočasný přístav a molo na moři (u Gazy)," řekl mluvčí Pentagonu, generál Pat Ryder. Už dříve americká armáda uvedla, že na palestinském území nebudou pobývat její pozemní jednotky, vojáci molo budou stavět z moře. Na stavbu by měla dohlížet i izraelská armáda, napsala dnes AFP.

Humanitární námořní koridor do Gazy se otevřel v polovině března z Kypru, kde plavidla kontroluje izraelská armáda, která je pak má doprovázet i u pobřeží Gazy. Distribuci palestinským civilistům má zajišťovat humanitární organizace World Central Kitchen (WCK), která ale operace v Gaze pozastavila začátkem dubna poté, co tam izraelská armáda 1. dubna zabila sedm jejích pracovníků. Koridorem z Kypru tak připlula dosud jen jedna loď.

V Izraelem obleženém a bombardovaném Pásmu Gazy, kde izraelská armáda od října vede válku s palestinským hnutím Hamás, se v posledních několika měsících výrazně zhoršila humanitární krize. Podle úřadů OSN a nevládních humanitárních organizací tam statisíce lidí hladoví a desítky dětí už zemřely kvůli podvýživě. Podle úřadů ovládaných Hamásem kvůli bombardování a bojům zemřelo od října nejméně 34.305 Palestinců, většinou civilistů. Při teroristickém útoku na Izrael, jímž tato válka začala, zabili palestinští ozbrojenci téměř 1200 lidí a asi 250 osob unesli do Gazy, dosud propustili zhruba polovinu z nich.

Ke zvýšení humanitární pomoci vyzval Izrael už koncem ledna i Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) a šéf diplomacie EU Josep Borrell a zakladatel WCK José Andrés dokonce obvinili Izrael, že v Gaze používá hlad jako zbraň. Izrael ale odmítá, že by bránil větší distribuci humanitární pomoci v Gaze a vinu svaluje naopak na organizace OSN.

Pomoc do Gazy se po izraelské kontrole dostává zejména přes přechod Rafáh z Egypta, který se otevřel několik týdnů po začátku války, a od prosince přes přechod Kerem Šalom z Izraele. Letos po nátlaku mezinárodního společenství otevřel Izrael asi dva menší přechody na severu Pásma Gazy. Pomoc do Gazy shazují některé země z letadel, což je ale nebezpečné. Podle BBC při tom zemřelo nejméně 20 Palestinců, někteří se utopili, když pro balíky pomoci plavali do moře, nebo je zabily bedny, jimž se neotevřel padák.