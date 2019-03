Americký generál Hodges: Do deseti let hrozí válka s Čínou

Někdejší velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges si myslí, že během deseti let může vypuknout válka s Čínou. Vyplývá to podle něj z toho, co dělá Čína a co říkají její představitelé. USA podle něj potřebují spojence z Evropy, Kanady a Austrálie. Vyzval také Německo, aby dalo více peněz na obranu. Rusku je podle něj potřeba ukázat sílu. Hodges to řekl na Pražském hradě na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se koná u příležitosti výročí 20 let vstupu České republiky, Polska a Maďarska do NATO.

K tomu, aby byla aliance nadále úspěšná, potřebuje mít podle Hodgese jasný názor a pohled na to, jakým hrozbám čelí. Řekl, že terorismus je strašný a má dopad na mnoho lidí. Aliance se ale podle něj musí také věnovat i potenciálním hrozbám, které přicházejí z Ruska a Číny. "Jestliže jsme dostatečně realističtí při posuzování těchto hrozeb, pak budeme schopni jim čelit," poznamenal.

Řekl, že Rusko celá staletí respektuje jen sílu. "Jestliže nebudeme zcela soudržní, okamžitě to volá z jejich strany po agresi," uvedl. Rusko podle něj využije jakékoli "praskliny" v alianci. Podotkl, že NATO potřebuje zvýšit své schopnosti v regionu Černého moře. "Je to oblast, kde Rusko provádí největší a nejsilnější agresi. Jestliže Západ neudělá něco s anexí Krymu, tak se může klidně stát, že dalším městem, které bude okupováno, bude Oděsa a nakonec možná i Rumunsko," dodal.

Za nejdůležitější pro odstrašování označil soudržnost. Vyjádřil zklamání z toho, jak americký prezident Donald Trump vysvětluje některé záležitosti. Z dlouhodobého pohledu ale podle něj USA sehrávaly vždy svou úlohu. "Víme, že prosperita a bezpečnost jsou přímo vázány na to, co se děje v Evropě. Víme, že nemáme schopnost dělat absolutně všechno sami. Potřebujeme mít spolehlivé spojence, a ti přicházejí právě z Evropy, z Austrálie a z Kanady," řekl generál ve výslužbě.

Potřebujeme silnou německou armádu

Myslí si, že během deseti let může vypuknout válka s Čínou. "Doufám, že se pletu, ale takhle trajektorie tady existuje, jestliže poslouchám, co dělá Čína, jestliže poslouchám to, co říkají komunističtí představitelé Číny, tak vím, že skutečně tady by to mohlo jednou vést ke konfliktu," varoval. Dodal, že pokud by k válce došlo, tak nejdůležitější, co budou Spojené státy mít, bude to, co budou mít k dispozici v Tichém oceánu.

Zároveň je podle něj důležité posilovat evropskou obranu. Poznamenal, že země Visegrádu (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) mají společně silnější hlas v EU a NATO. Mohou společně investovat své zdroje, aby vyvíjely efektivní zařízení pro obranu.

Za velice důležitou zemi označil Německo. "Potřebujeme, aby Německo bylo transatlantickou zemí, aby se dívalo přes Atlantik, aby se stalo vedoucí silou," řekl. Němci podle něj někdy argumentují, že jejich sousedé by měly hrůzu z toho, kdyby Německo skutečně dávalo na obranu dvě procenta svého HDP. Podle Hodgese by ale Němci měli do obrany investovat. "My skutečně potřebujeme mít velice silnou německou armádu," zdůraznil.

Hodges také kritizoval pomalost evropských rozhodovacích procesů, například při výstavbě infrastruktury. Je podle něj potřeba investovat do nových silnic či železnic.