Americký prezident Joe Biden dnes udělil právo na milost tisícům lidí odsouzených u federálních soudů za držení marihuany, oznámil Bílý dům. Dotyční mohou u ministerstva spravedlnosti žádat o takzvaný "certifikát o omilostnění", který nezaručuje propuštění z vězení, ani nesmaže odsouzení, ale může odstranit překážky, kterým lidé čelí se záznamem v trestním rejstříku, když se například ucházejí o zaměstnání, hledají bydlení nebo když mají být členy soudní poroty.

Společně s milostmi Biden zmírnil tresty 11 lidem, kteří dostali přísné tresty za nenásilné drogové přečiny, a vyzval guvernéry, aby na úrovni jednotlivých států udělali totéž. Počet odsouzených u státních soudů za držení marihuany je výrazně vyšší než na federální úrovni, připomíná deník The New York Times (NYT).

"Záznamy v trestním rejstříku za užívání a držení marihuany jsou zbytečnými překážkami pro dotyčného, který se uchází o zaměstnání, hledá bydlení nebo vzdělání. Náš nevhodný přístup k marihuaně už obrátil naruby příliš mnoho životů," uvedl americký prezident.

Na seznamu 11 trestanců se zmírněnými tresty je například Angel Rosario z Pensylvánie odsouzený v roce 2012 za prodej 28 gramů kokainu v oblasti do 300 metrů od budovy veřejné školy. Rosario dostal trest odnětí svobody na 21 let a deset měsíců, pokutu 2500 dolarů (asi 55.700 korun) a osmiroční probační dohled po propuštění. Bidenova administrativa mu trest zkrátila - muž vězení opustí 20. dubna příštího roku a zůstane mu osmiroční probační dohled.

"Všech 11 odsouzených by mělo nárok na výrazně nižší tresty, pokud by za tytéž činy byli odsouzení dnes... Spojené státy vznikly na principu rovnosti před zákonem. Volení zástupci (obou hlavních politických stran), duchovní představitelé, obhájci lidských práv i zástupci bezpečnostních složek souhlasí, že náš trestněprávní systém by měl být odrazem této hodnoty, která naše komunity činí bezpečnějšími a silnějšími," napsal v prohlášení Biden.

Biden svým dnešním oznámením navazuje na podobný krok z loňského října, kdy rovněž udělil právo na milost tisícům lidí držených za prosté držení marihuany.