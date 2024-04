Americký Senát se dnes vrátí ke schvalování finančního balíku na naléhavě potřebnou vojenskou pomoc Ukrajině

Americký Senát dnes přeruší týdenní přestávku v zasedání, aby začal projednávat sadu návrhů zahrnující mimo jiné desítky miliard dolarů na naléhavě potřebnou vojenskou pomoc Ukrajině. Čekají se první procedurální hlasování, čas definitivního rozhodnutí ale není jasný. Balík přijatý o víkendu ve Sněmovně reprezentantů obsahuje také peníze na podporu Izraele a partnerů Washingtonu v jihovýchodní Asii.

Podle amerických médií jsou první hlasování senátorů na programu brzy odpoledne washingtonského času (podvečer SELČ). Senát by měl hlasovat také o ukončení rozpravy o daném bodě, napsal web Punchbowl News, který se specializuje na zpravodajství z Kongresu. Po případném souhlasu by se muselo na hlasování o konečném schválení čekat 30 hodin, nedohodnou-li se senátoři na dřívějším termínu.

Podle Punchbowl News se senátorům příliš nechce čekat do středečního večera. Původně měli mít celý týden volno, po průlomu ve sněmovně ovšem obnovují zasedání. Deník The Washington Post odhaduje, že projednávanou sadu návrhů podpoří okolo 70 ze 100 členů Senátu.

Takovou podporu měl balík pro Ukrajinu, Izrael a asijské partnery při únorovém hlasování. Senát ovšem musí o věci hlasovat znovu, neboť sněmovnou prošla upravená verze. Celkový objem zahraniční pomoci zůstal na úrovni 95 miliard dolarů (2,25 bilionu Kč), kongresmani ovšem navrhují, aby asi pětina z 61 miliard určených na pomoc Kyjevu měla podobu odpustitelné půjčky. Také připojili návrh o konfiskaci zmrazených ruských aktiv nebo již dříve schválené opatření umožňující zákaz sociální sítě TikTok v USA. Čtveřice sněmovních textů putovala do Senátu jako jeden celek, senátoři tak nemohou poslat prezidentovi Joeu Bidenovi jednotlivé části.

Pokud balík odsouhlasí, zakončí tím zhruba šestiměsíční přetahovanou v Kongresu, která ochromila americkou podporu Ukrajiny v době pokračující ruské agrese. Biden uvolnění nových peněz na tento účel navrhl už v říjnu, jeho balík ale narazil na odpor Republikánské strany, která schválení podmiňovala výrazným zpřísněním imigrační politiky. Poté, co republikáni v této věci odmítli kompromisní postup a Senát přijal text bez tohoto bodu, uvízl návrh ve sněmovně další dva měsíce.

Biden avizoval, že novou verzi by podepsal okamžitě po schválení v Senátu. Americké dodávky zbraní by pak znovu mohly začít proudit na Ukrajinu do několika dní.