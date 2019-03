Americký veterán dostal v Íránu 10 let, urazil duchovního vůdce

Veterán amerického námořnictva Michael White zadržovaný v Íránu byl odsouzen k deseti letům vězení za urážku íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího a za umístění soukromé fotografie na sociální síť. Uvedl to podle listu The New York Times právník Whiteovy rodiny.

Šestačtyřicetiletý White je podle listu prvním Američanem uvězněným v Íránu od nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených států. White byl zadržen loni v červenci, když cestoval za svou íránskou přítelkyní. Podle rodiny měl platné vízum a jeho jediným cílem bylo navštívit ženu, do které se zamiloval.

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se znovu zhoršily, když prezident Trump loni odstoupil od dohody světových mocností s Íránem z roku 2015 a znovu na tuto zemi uvalil sankce. V dohodě, kterou uzavřel za USA předchozí prezident Barack Obama, se Írán zavázal omezit jaderný program výměnou za zrušení s ním spojených sankcí.

White se narodil v Kalifornii a v americkém námořnictvu sloužil 13 let. Íránské úřady zatím k jeho obviněním neposkytly žádné podrobnosti. Americké ministerstvo zahraničí se nyní podle právníka rodiny snaží zjistit, zda tato obvinění nebyla politicky motivovaná.