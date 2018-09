Američan, který stojí za 3D tiskem zbraně, je viněn ze znásilnění

Američan Cody Wilson, který ve Spojených státech vede právní bitvu o zveřejnění souborů na internetu, podle kterých je možné pomocí 3D tisku vyrobit střelnou zbraň, čelí obvinění ze znásilnění nezletilé dívky. Informoval o tom portál BBC.

Wilson se zatčení vyhnul, neboť odcestoval na Tchaj-wan, se kterým Spojené státy nemají dohodu o vydávání.

Třicetiletý Wilson se podle policie na internetové seznamce SugarDaddyMeet (Sejdi se se sladkým taťkou) seznámil s 16letou dívkou, se kterou se následně vyspal v jednom z texaských hotelů. Dívka tvrdí, že za to od něj dostala 500 dolarů (zhruba 11 tisíc korun). Wilsonovi nyní hrozí až 20 let ve vězení, neboť zákon v Texasu jako minimální věk pro sex stanovuje 17 let.

Policie nevyloučila, že Wilson odletěl na Tchaj-wan poté, co se dozvěděl, že se o něj vyšetřovatelé zajímají. Uvedla také, že na zpáteční let, který měl zakoupen, nenastoupil.

V roce 2013 Wilson představil plastovou střelnou zbraň, která byla vyrobena pomocí 3D tisku. Soubory potřebné k jejímu vytištění volně zveřejnil na internetu, což ale soudy následně zakázaly. Od té doby se snaží domoci prolomení zákazu, který v zemi dosud platí.