Američana žijícího v Moskvě chtějí vyslechnout senátoři z USA

Výbor amerického Senátu pro kontrolu zpravodajských služeb hodlá vyslechnout amerického podnikatele sídlícího v Moskvě, který má dlouhodobé styky s prezidentem Donaldem Trumpem a mohl by vnést světlo do jeho podnikatelských aktivit v Rusku. Oznámila to ve čtvrtek televize CNN s odvoláním na nejmenované zdroje. O pohovor s podnikatelem Davidem Geovanisem se prý senátoři pokoušejí už několik měsíců.

Geovanis, který má americké i ruské občanství, pomáhal v roce 1996 zorganizovat Trumpovu cestu do Moskvy: nynější prezident už tehdy uvažoval o tom, že v ruské metropoli postaví mrakodrap. V dalších letech podle CNN Geovanis spolupracoval s ruským oligarchou Olegem Děripaskou, mužem blízkým Kremlu, jehož kontakty s bývalým šéfem Trumpovy volební kampaně Paulem Manafortem zkoumali vyšetřovatelé FBI.

Ve vyšetřování možného ruského vlivu na americké prezidentské volby, které má údajně příští týden skončit, se Geovanisovo jméno objevuje poprvé, upozorňuje americká televize. Naznačuje to podle ní, že vyšetřovatelé se snaží proniknout hlouběji do Trumpovy minulosti a neomezují se jen na volební kampaň v roce 2016.

Geovanis by podle jednoho ze zdrojů CNN mohl osvětlit spekulace, že Rusko má na Trumpa kompromitující materiály z doby jeho pobytu v Moskvě. Senátní výbor má údajně k dispozici starší fotografii, na níž stojí Geovanis ve společnosti poloobnažené ženy před obrazem bolševického diktátora Josifa Stalina.