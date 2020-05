Američané letí vlastní lodí z území USA do vesmíru

Poprvé po devíti letech od konce programu raketoplánu odstartovala z území Spojených států do kosmu loď s lidskou posádkou. Dvojice astronautů Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Robert Behnken a Douglas Hurley letí na palubě plavidla Crew Dragon, které stejně jako nosnou raketu Falcon 9 vyvinula a provozuje soukromá společnost SpaceX. Tato firma, kterou založil miliardář a vizionář Elon Musk, se tak stála první soukromou společností, která dopravila posádku na oběžnou dráhu kolem Země a která s ní letí k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Let přímo v Kennedyho vesmírném středisku na floridském mysu Canaveral sledoval americký prezident Donald Trump, který podle agentury AFP označil start v režii společnosti SpaceX za "něco neuvěřitelného".

"Když ten zvuk slyšíte, když slyšíte řev motorů, tak si dokážete představit, jak nebezpečné to je," řekl podle AP Trump o startu. "Když cítíte ty otřesy, a to jste hodně daleko, ale když je i přes to cítíte, tak je to prostě úžasné. Nádherné místo a také nádherná loď," dodal prezident.

Oběma astronautům, NASA i společnosti SpaceX pogratuloval i americký viceprezident Mike Pence, který let rovněž sledoval z mysu Canaveral.

"Odstartovali jsme. Start astronautů NASA z Kennedyho vesmírného střediska poprvé po devíti letech se zapsal do historie," uvedl šéf NASA Jim Bridenstine. "Jsem na NASA tak hrdý," poznamenal. Bridenstine rovněž řekl, že burácení startujících motorů slyšel už dříve, ale tentokrát to bylo něco jiného, když na palubě byli astronauti. "Jsou naším týmem. Jsou americkým týmem," uvedl.

O přítomnosti Trumpa na kosmodromu řekl Bridenstine, že se domnívá, že se stal prvním prezidentem, který zde kdy sledoval premiérový start zcela nového plavidla s lidskou posádku. "To je vždy riziko," řekl šéf americké vesmírné agentury. Komentátor televize NASA Derrol Nail poznamenal, že Trump byl třetím úřadujícím prezidentem, který kdy z mysu Canaveral start s astronauty sledoval.

Sobotní let byl podle AP teprve pátý, při kterém NASA vyslala do vesmíru posádku na palubě úplně nového typu kosmického plavidla. A bylo to vůbec poprvé, co toto plavidlo patřilo soukromé společnosti.

Loď míří k orbitálnímu komplexu ISS

Start Crew Dragonu byl původně plánován na středu, ale let zhatilo 17 minut před zážehem motorů nepříznivé počasí. Pokud nyní vše proběhne podle plánu, Crew Dragon u orbitálního komplexu zakotví o 19 hodin později, v neděli v 16:29 SELČ. Jak dlouho Behnken a Hurley na ISS na oběžné dráze kolem Země stráví, ještě není jasné. Mělo by to být v rozmezí od jednoho do čtyř měsíců.

Dvě a půl minuty po startu se od nosiče Falcon 9 odpoutal první stupeň, který poté úspěšně přistál na prámu Of Course I Still Love You v Atlantickém oceánu. První stupně SpaceX využívá k opětovným startům.

Po odpojení prvního stupně převzal práci druhý raketový stupeň, od kterého se po zhruba šesti minutách loď odpoutala. Od tohoto okamžiku se o další let k ISS stará již výhradně loď Crew Dragon.

Od roku 2011 po skončení programu raketoplánů museli Američané využívat služeb ruských lodí a do vesmíru létat z ruského kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu.

Crew Dragon není jediná loď, díky které se Američané v programu pilotovaných letů zbaví závislosti na Rusku. Společnost Boeing v letošním roce připravuje první testovací let své lodi CTS-100 Starliner s posádkou. Vedle toho americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus vyvíjejí pro NASA další kosmickou loď Orion.

Společnost SpaceX již nyní připravuje novou loď nazvanou Starship, se kterou chce kolonizovat Mars. Kosmické plavidlo by mělo být schopné přepravit až stovku cestujících.