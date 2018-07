Američané si mohou tisknout 3D zbraně, budou nevystopovatelné

Od 1. srpna bude v USA legální stáhnout si z internetu schéma 3D zbraně a vytisknout si ji. Zelenou tomuto zákonu dala Trumpova administrativa poté, co se dohodla na odškodném s designérem zbraně a vlastníkem neziskové organizace Defense Distributed, která schéma na internetu nabízí. Informoval o tom server The Guardian.

"Věk internetového stahování zbraní oficiálně začíná," oznámila s potěšením organizace Defense Distributed. Texasan Cody Wilson, který za nápadem stojí, poprvé zveřejnil plány na 3D výrobu už v roce 2013. Svou první zbraň nazval "The Liberator" neboli "Osvoboditel". Nyní už nabízí více typů.

"Osvoboditel" je pistole s jedním nábojem, jež je vyrobena převážně z plastu použitého z Lega kostiček Lega. Výjimku tvoří pouze dva malé kousky kovů, za jejichž pomocí je sestavena hlaveň. Regulační úřad zabývající se výrobou a provozováním zbraní či jiných vojenských technologií si ale na Wilsonovo schéma posvítil a zakázal mu produkt nabízet.

Wilson za to vládu zažaloval, odvolával se na první dodatek ohledně svobody projevu a soudil se několik let. Až se změnou prezidenta, když Baracka Obamu vystřídal ve funkci v roce 2017 Donald Trump, došlo k urovnání mezi oběma stranami. Vláda totiž od svých námitek odstoupila a celý spor nyní definitivně skončil tím, že produkt bude od 1. srpna na internetu volně dostupný.

Pro lobbisty orodující proti volnému držení zbraní to je velká rána. Nick Suplina z neziskové organizace Everytown for Gun Safety, která bojuje za redukování zbraní, už dříve varoval: "Tahle dohoda by mohla odsouzeným zločincům a domácím násilníkům umožnit stáhnout si schéma a vytisknout svou vlastní ilegální a nevypátratelnou zbraň," řekl s tím, že jde o "neuvěřitelně nebezpečnou věc, která poskytuje smrtící informace."

Architekt návrhu Wilson každopádně svůj úspěch oslavil sdílením fotografie v příspěvku na svém Twitteru. Na svých stránkách, kde zbraň nabízí, se v popisku produktu uvádí, že jde o způsob, jak legálně vyrábět neserializované pušky a pistole, které "přinesou klid a pohodlí do soukromí vašeho domova".