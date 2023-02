Američané silně investují do čínských firem na umělou inteligenci

Američtí investoři, včetně investičních divizí firem Intel a Qualcomm, se v letech 2015 až 2021 podíleli na celkových investicích do čínských společností zabývajících se umělou inteligencí (AI) téměř pětinou. Ukázala to zpráva skupiny pro technologickou politiku při Georgetownské univerzitě CSET. Zpráva přichází v době, kdy americká vláda zpřísňuje dohled nad investicemi do AI, kvantové technologie a polovodičů a připravuje nová omezení pro financování čínských technologických firem z USA.

Podle zprávy se 167 amerických investorů podílelo na 401 transakcích. To představuje zhruba 17 procent investic do čínských společností zabývajících se AI.

Společnost Qualcomm Ventures se podílela na 13 investicích, Intel Capital pak na 11 investicích. Nejvíce investic do čínských společností zabývajících se umělou inteligencí však uskutečnila firma GGV Capital, a to 43.

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena by podle očekávání měla v letošním roce představit exekutivní příkaz, který omezí některé americké investice do citlivých čínských technologických odvětví. Některé skupiny obviňují americké investory z toho, že předávají kapitál a cenné know-how do čínských technologických společností, a mohou tak napomáhat rozvoji vojenských schopností Pekingu, uvedla agentura Reuters.

Mezi největší investice patří samostatná investice Goldman Sachs do firmy 1KMXC, která se zabývá robotikou s umělou inteligencí, a také investice tří amerických společností rizikového kapitálu do firmy Geek+, která se zabývá autonomními roboty. Podle studie CSET se ale pouze jedna čínská společnost zabývající se umělou inteligencí, která získala peníze od amerických investorů, zabývá vývojem aplikací umělé inteligence pro vojenské účely nebo pro veřejné bezpečnostní potřeby.