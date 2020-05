Americká vláda povolila stavbu obří solární elektrárny. Navzdory ohroženým zvířatům

Vláda prezidenta Donalda Trumpa dala závěrečné povolení největšímu projektu solární elektrárny ve Spojených státech, která se má stát jednou z největších na světě. Projekt dostal zelenou navzdory námitkám ochránců přírody, kteří tvrdí, že v Nevadě zničí tisíce akrů plochy důležité pro přežití ohrožené pouštní želvy, napsala agentura AP.

Projekt Gemini za jednu miliardu USD (25,5 miliardy korun) bude zahrnovat také bateriové úložiště a má se nacházet zhruba 48 kilometrů severovýchodně od Las Vegas. Jeho produkce má činit 690 megawattů elektřiny, což je dostatek pro uspokojení potřeb 260 tisíc domácností, a ročně vykompenzuje emise asi 83 tisíc automobilů. Vytvoří také přímo a nepřímo kolem 2000 pracovních míst a do ekonomiky přinese odhadem 712,5 milionu dolarů, a to v době, kdy se země snaží dostat z útlumu způsobeného koronavirem, uvedl ministr vnitra David Bernhardt.

První fáze projektu pokrývá zhruba 28 kilometrů čtverečních federální půdy s kapacitou produkce 440 MW a má být dokončena v příštím roce. V druhé fázi bude přidána kapacita 250 MW. Dokončení je naplánováno v roce 2022.

Projekt je společným podnikem australské Quinbrook Infrastructure Partners a kalifornské Arevia Power. Ve spojení s úložištěm pro energii bude jedním z prvních v Nevadě, které bude zahrnovat i baterie schopné dodávat elektřinu i po západu slunce.

Ekologické skupiny se ale roky snažily přesvědčit úřady, aby projekt vznikl na jiném místě. "Věříme, že solární energetické projekty mohou být neuvěřitelně dobrá věc, když ho ale umístíte na špatné místo, může to být pro životní prostředí to nejhorší," řekl Kevin Emmerich, ředitel neziskové organizace zaměřené na ochranu pouští v Nevadě s názvem Basin and Range Watch. Kromě ohrožené pouštní želvy Gopherus agassizii je tato lokalita domovem dvou druhů vzácných kozinců, lišky šedohnědé, sýčka králičího a řady rostlin.

Bernhardt uznal, že projekt bude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a želvy. Dodal nicméně, že výhody spojené s výrobou energie z obnovitelných zdrojů a kapacitou pro skladování elektřiny převažují nad dopadem na pouštní želvy.