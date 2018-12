Atentátník z Bostonu chce zrušit trest smrti. Soud byl prý zaujatý

Obhájci Džochara Carnajeva, který za bombový útok na bostonský maraton dostal trest smrti, chtějí dosáhnout zrušení verdiktu. V podané žádosti k odvolacímu soudu podle agentury Reuters uvádějí, že Carnajev neměl kvůli předsudkům spravedlivý proces, neboť byl souzen přímo v Bostonu, kde zaútočil. Bombový útok v dubnu 2013 nepřežili tři lidé a přes 260 dalších utrpělo zranění.

Obhajoba tvrdí, že nezpochybňuje Carnajevův podíl na útoku, ale to, jakým způsobem byl jejich klient souzen. Džocharovi právníci chtěli od začátku proces přenést do jiného města, neboť se obávali zaujatosti bostonské poroty. Na to obhájci upozornili i nyní, kdy uvedli, že zpravodajství o útoku a také srdceryvné příběhy o obětech a přeživších byly všudypřítomné, což ještě před zahájením soudního jednání vyvolávalo všeobecný pocit o Carnajevově vině a také požadavek trestu smrti.

Porota se na Carnajevově vině i trestu shodla, což soud v červnu 2015 potvrdil. Trest smrti dosud vykonán nebyl. Čečenec Džochar atentát provedl se svým starším bratrem Tamerlanem, který ale při policejním stíhání zemřel. Před soudem se Džochar za útok omluvil, podle obhajoby jednal pod vlivem své bratra.