Autorství protitrumpovského článku popřeli Pence, Mattis i Pompeo

Anonymní článek v americkém deníku The New York Times (NYT), ve kterém údajný blízký spolupracovník prezidenta USA Donalda Trumpa popisuje, jak část Bílého domu hlavu státu všelijak usměrňuje a obchází, vyvolal ve Washingtonu doslova hon na autora. Snaha co nejdříve zjistit jméno pisatele dovedla už některé členy Trumpovy administrativy k tomu, aby vydali bezprecedentní prohlášení, v němž se od textu distancují. Podle médií tak učinili již první "podezřelí": jde mimo jiné o viceprezidenta Mika Pence, ministra zahraničí Mika Pompea a ministra obrany Jamese Mattise.

Na zveřejnění článku Trump reagoval smrští tweetů. Obsah článku označil za hanebnost a podle dvou nejmenovaných zdrojů vyzval své spolupracovníky, aby autora urychleně vystopovali.

Úřad viceprezidenta Pence si pospíšil s ujištěním, že Pence je nevinný. Jeho mluvčí Jarrod Agen na Twitteru napsal, že viceprezident své názorové články vždy podepisuje, a dodal, že by se NYT měl stydět stejně jako autor textu, který napsal "falešný, nelogický a zbabělý" dokument. "Takové amatérské kousky jsou pod naší úrovní," dodal.

Rovněž mluvčí Pentagonu Dana Whiteová na dotaz novinářů prohlásila, že článek "není jeho (Mattisův)".

Pompeo také ujistil, že on autorem anonymního článku není. "Není můj," řekl během návštěvy v Indii. Pompeo, který byl dříve šéfem Ústřední zpravodajské služby (CIA), naopak ostře odsoudil NYT za otištění textu.

Další členové administrativy, kteří postupně autorství popřeli, jsou ministr spravedlnosti Jeff Sessions, šéf amerických tajných služeb (DNI) Dan Coats a ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová.

Reakce Donalda Trumpa na článek v NY Times: