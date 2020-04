Během března přišlo USA o 700 tisíc pracovních míst

V americké ekonomice zaniklo v březnu zhruba 701 tisíc pracovních míst, což je výrazně více, než se čekalo. Kvůli dopadům koronaviru tak skončilo období rekordního růstu ekonomiky i trhu práce, které trvalo 113 měsíců. Informovalo o tom dnes americké ministerstvo práce.

Míra nezaměstnanosti v březnu vystoupila na 4,4 procenta z 3,5 procenta v předchozím měsíci. Únorový údaj byl nejnižší za 50 let. Nárůst míry nezaměstnanosti o 0,9 procentního bodu byl největším meziměsíčním růstem od roku 1975.

Analytici podle agentury Reuters očekávali v průměru pokles počtu pracovních míst o 100 tisíc. U míry nezaměstnanosti pak čekali vzestup jenom na 3,8 procenta.

Počet pracovních míst se snížil poprvé od roku 2010. Zánik míst byl podle všeho mnohem výraznější, než uvádí zpráva, protože ministerstvo uskutečnilo průzkum mezi zaměstnavateli ještě před největší vlnou propouštění. Ta přišla v posledních dvou březnových týdnech, kdy o podporu v nezaměstnanosti požádalo téměř deset milionů Američanů.

Opatření, která mají bránit šíření koronaviru, vyvolala rozsáhlé propouštění v celé ekonomice, od hotelů, restaurací a kin, stejně jako v automobilkách, obchodních domech či administrativě. V restauracích, hotelech a kasinech zaniklo 459 tisíc míst, v maloobchodě asi 46 tisíc a ve zpracovatelském průmyslu 18 tisíc. Federální vláda však vytvořila 18 tisíc nových pracovních míst, převážně dočasných, která souvisejí se sčítáním obyvatel.

Někteří ekonomové očekávají, že míra nezaměstnanosti by mohla příští měsíc vystoupit až na 15 procent. To by bylo nejvíce od 30. let minulého století, tedy od doby, kdy se Spojené státy vzpamatovávaly z velké hospodářské krize. Někteří upozorňují, že za posledních deset let v USA vzniklo 22,8 milionu pracovních míst. Většina z nich by ale v dubnu mohla zaniknout.

Ztráty pracovních míst budou katastrofou i z hlediska hrubého domácího produktu (HDP). Ekonomové se domnívají, že vláda a centrální banka (Fed) budou muset poskytnout ekonomice další stimuly. HDP v prvním čtvrtletí podle odhadů prudce klesl a Spojené státy směřují do recese. Ta se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu ekonomiky za sebou.