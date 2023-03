Biden chce posílit státní zdravotní pojištění, i skrze zvýšení odvodu pro bohaté

Americký prezident Joe Biden chce zvýšit daně bohatým a posílit mechanismus vyjednávání s výrobci léčiv ve snaze zajistit na následující dekády financování pro systém veřejného zdravotního pojištění Medicare. Oznámil to v úterý v komentáři publikovaném na webu listu The New York Times. Plán je součástí nového návrhu rozpočtu, jehož odhalení se čeká ve čtvrtek.

Program Medicare funguje ve Spojených státech od 60. let jako doplněk komerčního zdravotnického systému, jehož cílem je zajistit pojištění především pro seniory nehledě na jejich příjmy a zdravotní problémy. Je financován ze speciálního daňového fondu, který by se podle posledních odhadů jeho správců mohl do konce dekády dostat do problémů.

Biden chce v rámci nového rozpočtu zajistit programu využívanému desítkami milionů lidí dostatek prostředků nejméně do roku 2050. Za tímto účelem navrhuje zvýšit odvod do fondu Medicare pro osoby s příjmy nad 400 tisíc dolarů (8,8 milionu korun) ročně ze současných 3,8 procenta na pět procent příjmů. "Když byl Medicare schválen, nemělo jedno procento nejbohatších Američanů více než pětinásobek majetku spodních 50 procent dohromady a je zcela logické učinit jisté úpravy, abychom dnešní realitu reflektovali," napsal Biden.

Zároveň chce navázat na loni schválené opatření, které poprvé umožnilo správcům Medicare vyjednávat o cenách některých léků přímo s farmaceutickými společnostmi. "Můj rozpočet... umožní Medicare vyjednávat o cenách u více léků a zahrnout je do vyjednávání dříve po uvedení na trh," uvádí americký prezident.

Návrh přichází v době, kdy Biden obviňuje některé republikány z plánování škrtů v sociálním zabezpečení Američanů, které se šéf Bílého domu naopak snaží posilovat. Republikáni v minulých dekádách prosazovali reformy sociálního systému včetně Medicare, v posledních letech se ale od této politiky odklánějí, jakkoli dál volají po snížení zadlužení USA. Bidenova obvinění reagují především na plán jistého republikánského senátora o pětiletém limitu pro "veškerou federální legislativu", tedy i pro sociální programy, další republikáni se však od tohoto návrhu distancovali.

Biden v úterním komentáři republikány vyzval, aby se k němu v podpoře Medicare připojili, a vyjádřil přesvědčení, že "drtivá většina Američanů" jeho plán podporuje. Oznámení rozpočtového návrhu se čeká při čtvrteční Bidenově návštěvě Filadelfie, napsala agentura AP. Jeho protlačení Kongresem podle ní vzhledem k republikánské většině ve Sněmovně reprezentantů bude nejspíše komplikované.