Biegun míří do KLDR chystat summit Trumpa s Kimem

Zvláštní americký zmocněnec pro Severní Koreu Stephen Biegun míří do Pchjongjangu, kde by měl ve středu dojednávat podrobnosti chystaného summitu Donalda Trumpa a Kim Čong-una. Podle amerického ministerstva zahraničí se Biegun sejde se svým protějškem Kim Jong-čcholem, s nímž by chtěl jednat o konkrétních tématech druhé vrcholné schůzky obou lídrů, mezi kterými nebude chybět denuklearizace KLDR. Pozorovatelé OSN dospěli k závěru, že severokorejský režim zabezpečuje svá jaderná a raketová zařízení před možným vojenským úderem, uvedla v pondělí agentura Reuters.

Biegun v neděli a pondělí jednal s představiteli Jižní Koreje, která stejně jako USA usiluje o jaderné odzbrojení svého severního souseda. Podle Soulu se rozhovory týkaly možných kompromisů, které by urychlily potenciální vyřazení hlavních nukleárních provozů KLDR.

Americký zmocněnec před schůzkou v Pchjongjangu uvedl, že mu půjde o dojednání konkrétních bodů, na nichž by se Trump s Kimem mohli shodnout a posunout vpřed snahy, které zahájili loni v červnu na prvním summitu v Singapuru.

Šéf Bílého domu se tehdy severokorejského diktátora snažil přesvědčit o nutnosti úplného jaderného odzbrojení poloostrova výměnou za uvolnění sankcí, Pchjongjang se však později nechal slyšet, že nepřipustí v této věci žádný nátlak.

Experti OSN podle Reuters v neveřejné zprávě přichystané pro Radu bezpečnosti uvedli, že KLDR se systematicky snaží rozmisťovat svá jaderná zařízení, aby byla obtížněji dohledatelná a zasažitelná. Podle zprávy jsou rovněž neúčinné sankce vůči severokorejskému režimu, který je umí obejít.

Podle Bílého domu by se vrcholná schůzka měla uskutečnit koncem února. Trump chce termín summitu oznámit tento týden. Americký prezident by rád pokročil v otázce jaderného odzbrojení a stanovil harmonogram konkrétních kroků, Kim byl však až dosud navzdory společnému singapurskému prohlášení o denuklearizačním úsilí v této věci zdrženlivý.