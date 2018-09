Bolsonaro proslul výroky o ženách. Ty proti němu vedou kampaň

Brazilské ženy zahájily tento týden na sociálních sítích kampaň proti prezidentskému kandidátovi Jairovi Bolsonarovi, který je označován za krajně pravicového politika a mimo jiné proslul řadou kritických výroků na adresu etnických menšin, žen či homosexuálů. Ke kampani nazvané #EleNão (On ne) se připojila řada známých brazilských hereček, novinářek či televizních hlasatelek, uvedl dnes server BBC Mundo.

"(Kampaň) #EleNão není jen o politice, ale o hlavně o morálce," napsala například na twitteru brazilská herečka Deborah Seccová. Modelka Sasha Meneghelová vyzvala ženy, aby pomohly ovlivnit nerozhodnuté voliče. "Volit Bolsonara je nebezpečný krok zpět," napsala na sociální síti Meneghelová, která je dcerou jedné z nejslavnějších brazilských televizních moderátorek přezdívané Xuxa.

Dvoje předchozí prezidentské volby v Brazílii (2010 a 2014) vyhrála Dilma Rousseffová, která se stala v roce 2011 první ženou v čele této největší latinskoamerické země. V roce 2016 ji ale parlament sesadil kvůli neústavním manipulacím s výsledky státního rozpočtu a v čele země ji nahradil viceprezident Michel Temer.

Politický matador Bolsonaro, který je už od roku 1991 poslancem, by měl podle posledních průzkumů pravděpodobně vyhrát 7. října první kolo voleb. Ve druhém kole 28. října se ale nejspíš utká ve vyrovnaném souboji, asi s levicovým kandidátem Fernandem Haddadem, jak ukazují poslední průzkumy.

Pomohla on-line kampaň

Bolsonaro je od 6. září hospitalizován, protože ho na jednom z mítinků vážně zranil nožem jeho odpůrce. Od té doby vede kampaň přes sociální sítě a preference mu vzrostly. Podle průzkumu z počátku tohoto týdne by ho v prvním kole volilo 28 procent voličů. Podle průzkumu z počátku září ho ale odmítá 49 procent voliček, 17 procent žen by ho naopak podpořilo.

Kvůli některým radikálním vyjádřením byl Bolsonaro i obviněn. Například loni dostal pokutu za urážlivý výrok, který pronesl na adresu své poslanecké kolegyně Maríi Rosariové v debatě o násilných činech v zemi. Bolsonaro řekl Rosariové, že jí by nikdo neznásilnil, protože je ošklivá.

Útok i na vlastní dceru

Ženy rozčílil Bolsonaro i svými výroky stran nerovnosti platů. Například v roce 2016 řekl, že by ženu nezaměstnal "za stejný plat jako muže", protože ženy časem otěhotní. Urážlivě se vyjádřil i na adresu své dcery, když loni prohlásil: "Mám pět dětí, čtyři syny a v pátém případě jsem byl oslabený, tak se narodila dcera."

Urážlivě se Bolsonaro vyjadřuje i o homosexuálech. Podle serveru BBC Mundo například řekl, že homosexualita je způsobena "nedostatkem bití (při výchově)". Bolsonaro čelil i obvinění z rasismu kvůli hanlivým výrokům na adresu domorodých obyvatel, minulý týden ale rozhodl nejvyšší soud, že v této kauze stíhán nebude.

Na twitteru je i kampaň podporující Bolsonara (#MulheresComBolsonaro), která vyjmenovává důvody, proč by mu měli voliči dát hlas. Tvrdí, že mimo jiné je to "čistý politik". V posledních letech hýbou totiž brazilskou politickou scénou případy korupce, která přivedla do vězení i exprezidenta Luize Inácia "Lula" da Silvu a z níž byl obviněn i prezident Temer, jehož ale parlament ke stíhání nevydal.

Příznivcům Bolsonara se líbí i jeho návrh na nižší daně, na liberalizaci držení zbraní či návrh na snížení věkové hranice pro ukládání trestů vězení, která je nyní 18 let.