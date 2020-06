Bolsonaro vinu odmítá, úmrtí kvůli nákaze svádí na osud

Brazilský prezident Jair Bolsonaro opět prokázal lehkovážný postoj k pandemii covidu-19. Pozůstalým po obětech této nemoci jako slova útěchy vzkázal, že "takový je osud". Informovala o tom agentura EFE. Bolsonaro to řekl v den, kdy Brazílie zaznamenala rekordních 1262 úmrtí s covidem-19 za 24 hodin. V tomto největším státě Latinské Ameriky, považovaném nyní Světovou zdravotnickou organizací (WHO) za ohnisko pandemie, se potvrdilo už přes půl milionu nakažených.

"Je mi líto všech zemřelých, ale takový je osud všech (celého světa)," odpověděl Bolsonaro v úterý před prezidentským palácem jedné ze svých příznivkyň. Ta ho předtím požádala, aby řekl "pár slov útěchy v této chvíli" pro rodiny obětí covidu-19. S nemocí v Brazílii zemřelo podle vládních údajů už 31 199 lidí a za poslední den země s 210 miliony obyvatel zaevidovala dalších téměř 29 tisíc případů nákazy koronavirem.

Agentura EFE připomněla, že Bolsonaro, považovaný za krajně pravicového politika, znevážil oběti pandemie také 20. dubna. Tehdy země evidovala na 2500 úmrtí s covidem-19 a Bolsonaro prohlásil, že "není hrobník", aby se ho ptali na počty zemřelých.



Může za to vyšší moc?

"Je mi to líto, ale co chcete, abych udělal?" poznamenal Bolsonaro už koncem dubna novinářům, když se ho ptali na vysoké počty úmrtí s covidem-19. "A ačkoliv mé druhé jméno je Mesiáš, nedokážu dělat zázraky," dodal. Tehdy také odhadl, že podle něj se koronavirem nakazí 70 procent brazilské populace. "To je bohužel realita... takový je život," dodal.

Brazilský prezident od vypuknutí pandemie nemoc covid-19 zlehčuje a několikrát ji označil za chřipečku. Opatření proti šíření této nemoci nedodržuje, pravidelně se například bez roušky schází se svými příznivci na mítincích, kde jim podává ruce a bere na ramena děti. Kvůli jeho postoji ke covidu-19 odešli už dva brazilští ministři zdravotnictví.

Celonárodní omezení Bolsonaro odmítá s tím, že by ohrozila chod ekonomiky. Za opatření, která zavedly jednotlivé státy federace, jejich guvernéry kritizuje a na dubnové schůzi vlády, z níž bylo zveřejněno video, se o dvou z nich vyjádřil i vulgárně.

Video nechal zveřejnit soudce, který vyšetřuje Bolsonarovo možné zasahování do práce federální policie. Tato kauza spolu s prezidentovým postojem k nynější pandemii ubrala Bolsonarovi voliče. Podle průzkumu zveřejněného minulý týden se počet Brazilců, kteří jeho vládnutí vnímají negativně, od dubna zvýšil ze 38 procent na současných 43 procent.

Brazílie je podle americké Univerzity Johnse Hopkinse co do počtu evidovaných nakažených koronavirem druhá na světě po USA a v počtu úmrtí s covidem-19 je už čtvrtá. Skutečný počet obětí i nakažených je ale podle expertů vyšší, protože země málo testuje.