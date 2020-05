Brazílie hlásí opět nárůst počtu nakažených, jde znovu o rekord

V Brazílii za posledních 24 hodin přibylo 26.417 potvrzených případů nákazy koronavirem. Země tak zaznamenala další rekord v počtu nových infekcí za den. S odvoláním na data místního ministerstva zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters. V Peru překonal počet zemřelých s covidem-19 hranici 4000.

Celkem se nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila v Brazílii u 438.238 lidí. Počet infikovaných, kteří zemřeli s covidem-19, se v zemi s 210 miliony obyvatel zvýšil za 24 hodin o 1156 na 26.754. Rekordní denní přírůstek v počtu mrtvých tak stále drží 21. květen, kdy brazilské úřady ohlásily 1188 nových úmrtí s covidem-19.

Brazílii považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu nakažených je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie, Itálie, Francie a Španělsko.

Druhou nejhůře postiženou zemí v Jižní Americe je Peru, kde ve čtvrtek počet obětí covidu-19 překonal hranici 4000. Za posledních 24 hodin v zemi přibylo 116 úmrtí spojených s nákazou koronavirem. Celkem andská země registruje už více než 141.000 potvrzených případů infekce koronavirem. Také v Peru, které má 33 milionů obyvatel, je čtvrteční denní přírůstek potvrzených případů nákazy rekordní. Přibylo jich 5874.

Peruánská vláda zavedla v březnu celostátní karanténu, noční zákaz vycházení a uzavřela hranice. "Pokud bychom nerozhodli o karanténě, měli bychom teď 83.000 mrtvých," uvedl premiér Vincente Zeballos.

Nový rekord v počtu úmrtí s covidem-19 zaznamenalo i Chile. Za 24 hodin tu zemřelo 49 pacientů nakažených koronavirem. Celková bilance mrtvých tak v Chile, které má 17,6 milionu obyvatel, vzrostla na 890 zemřelých. Potvrzených případů nákazy má země 86.943. Osmdesát procent infikovaných pochází z hlavního města Santiago de Chile.

V USA zemřelo s covidem-19 za uplynulých 24 hodin 1297 lidí

Ve Spojených státech za uplynulých 24 hodin zemřelo 1297 lidí s covidem-19. S odvoláním na data americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) o tom informovala agentura AFP. Počet nově zemřelých je o něco nižší než v předchozí den, kdy celková bilance v USA překonala hranici 100.000 mrtvých.

Podle JHU se ve Spojených státech nákaza koronavirem SARS-CoV-2 potvrdila už u více než 1,7 milionu lidí. S nemocí covid-19 zemřelo v zemi s 330 miliony obyvatel celkem 101.573 lidí.

Zatímco v pondělí, úterý a ve středu se údaj o počtu nových úmrtí za 24 hodin držel pod hranicí sedmi set, ve čtvrtek vzrostl na 1401. Ve čtvrtek opět o něco klesl na 1297.

Spojené státy jsou co do počtu obětí nemoci, kterou způsobuje koronavirus, i počtu nakažených nejhůře postiženou zemí světa.

Překonání hranice 100.000 mrtvých s covidem-19, o kterém agentura AFP informovala ve čtvrtek, označil prezident Donald Trumpa za smutný milník. "Všem rodinám a přátelům těch, kteří zesnuli, chci vyjádřit upřímnou soustrast," napsal na twitteru.

Na celém světě zemřelo s covidem-19 podle JHU téměř 360.000 lidí. Potvrzených případů nákazy je celosvětově už více než 5,8 milionu.