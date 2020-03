Buttigieg a Klobucharová stojí v demokratických primárkách za Bidenem

Před demokratickými primárkami a shromážděními ve čtrnácti amerických státech podpořili bývalého viceprezidenta Joea Bidena tři jeho bývalí soupeři. Na podporu jeho boje o demokratickou nominaci do prezidentských voleb vystoupili na akci v Dallasu někdejší starosta města South Bend Pete Buttigieg, senátorka za Minnesotu Amy Klobucharová a bývalý texaský kongresman Bete O'Rourke, informovala v úterý agentura Reuters.

Souboj o nominaci Demokratické strany do letošních prezidentských voleb v USA vstoupil v úterý do rozhodující fáze. Během takzvaného superúterý se totiž bude rozhodovat ve 14 státech najednou. Rozdělí se přitom více než třetina delegátů, kteří v červenci určí, koho vyšle Demokratická strana do listopadového souboje s prezidentem Donaldem Trumpem.

Buttigieg v projevu v Dallasu Bidena označil za toho pravého kandidáta, který "do Bílého domu vrátí důstojnost". Bývalý viceprezident Buttigiegovi za podporu poděkoval a řekl, že mu připomíná jeho zesnulého syna Beaua Bidena. "To je největší kompliment, který můžu nějakému muži či ženě dát," zdůraznil Biden.

Osmatřicetiletý centrista Buttigieg v neděli večer překvapivě odstoupil z boje o demokratickou nominaci do boje o Bílý dům. Bývalý starosta města South Bend v Indianě řekl, že jeho hlavním cílem je porazit Trumpa.

Po Buttigiegovi podpořila Bidena také senátorka Amy Klobucharová, která z boje o demokratickou nominaci odstoupila v pondělí. Řekla, že si nedokáže představit lepší způsob, jak ukončit svou kampaň než se připojit k té Bidenově. "Pokud budeme příští čtyři měsíce rozdělovat naši stranu a vzájemně na sebe útočit, budeme příští čtyři roky přihlížet tomu, jak Donald Trump trhá naši zemi vedví," řekla senátorka.

Puč proti Sandersovi?

Po Klobucharové se na stranu bývalého viceprezidenta v Dallasu přidal i někdejší texaský kongresman Bete O'Rourke, který se vlastní kandidatury vzdal již na počátku loňského listopadu.

Biden v prvních soubojích o delegáty utrpěl porážky, v sobotních primárkách v Jižní Karolíně ale s přehledem zvítězil.

Jasným cílem tří bývalých uchazečů o demokratickou nominaci je podle agentury Reuters zastavit kandidaturu favorita souboje, vermontského senátora Bernieho Sanderse. Toho řada lidí v Demokratické straně považuje za příliš levicového.

They are staging a coup against Bernie! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2020

Že se chce Demokratická strana zbavit Sanderse, naznačil v pondělí i prezident Donald Trump. "Inscenují puč proti Berniemu," napsal na twitteru bez dalšího komentáře. Sanders ale snahy prezidenta zasahovat do boje o nominaci Demokratické strany odsoudil. "Prezidente Trumpe, nepleťte se do demokratických primárek. Proč pro změnu neděláte svou práci prezidenta? Přestaňte lhát. Přestaňte vést zkorumpovanou vládu," uvedl.

Úterní volební superúterý nebude ale jen kláním Bidena se Sandersem. Poprvé v něm totiž bude kandidovat i miliardář Mike Bloomberg.