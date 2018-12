Bývalá první dáma Obamová si nevzpomíná na návštěvu Prahy

Manželka bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy si nepamatuje návštěvu Prahy. Michelle Obamová to přiznala v pořadu The Late Show Stephena Colberta vysílaného stanicí CBS, kam přišla při příležitosti vydání své autobiografie Becoming. Upozornil na to server Britské listy.

Obamová, které se dostalo bouřlivého přivítání od diváků, hned na začátku přiznala, že když byla s manželem v Bílém domě, bylo toto období velmi hektické a úplně zapomněla, že navštívili některé země. Při jednom rozhovoru se šéfkou svého štábu jí řekla, že slyšela, že je Praha krásné město a chtěla by se tam jednou podívat. Ta jí odpověděla, že už tam byla. Obamová jí nevěřila a přela se s ní o tom. Šéfka štábu jí pak musela vše popsat a ukázat fotografie, aby si vzpomněla.

.@MichelleObama: "Měli jsme toho tolik, dny, týdny prostě přeletěly. Byly země, na jejichž návštěvu jsem zapomněla.

Jednou povídám šéfce své kanceláře: 'Slyšela jsem, že je Praha krásná, musíme tam zajet.'

'Ale v Praze jste byli'

'Ne, byli jsme v Moskvě, ale v Praze ne.'"

3:30 https://t.co/EBmLBEhY0K - Michal Kubal (@MichalKubal) 1. prosince 2018

Životopisná kniha Obamové vyšla v polovině listopadu a podle očekávání se v USA a Kanadě stala bestsellerem. Bývalá první dáma v knize vypráví o svém životě, včetně seznámení s budoucím manželem. Otevřeně zde však i komentuje počínání nástupce svého muže v Bílém domě Donalda Trumpa a svoji reakci na jeho zvolení.

Barack Obama s manželkou Michelle navštívili Prahu v dubnu 2009. Obama přijel do Česka, aby se zúčastnil summitu Evropská unie-USA. Obama se pak ještě do Česka vrátil téměř o rok později, aby zde se svým ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem v Praze podepsal dohodu o omezení jaderných arzenálů obou zemí. Tentokrát už přijel bez manželky.

The Late Show Stephena Colberta s Michelle Obamovou: