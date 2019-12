Bývalý kardinál McCarrick posílal šeky vlivným duchovním

Bývalý americký kardinál Theodore McCarrick rozeslal vysokým církevním představitelům za téměř 20 let svého působení šeky v celkové částce 600 tisíc dolarů (13,7 milionu korun). Mnozí z obdarovaných se přitom zabývali vyšetřováním sexuálního zneužívání kněžími. Informoval o tom list The Washington Post. Papež František letos McCarricka propustil ze stavu duchovních kvůli obvinění ze zneužití mladistvého chlapce.

Někdejší washingtonský arcibiskup McCarrick začal šeky rozesílat v roce 2001, kdy se stal kardinálem. Mezi asi stovkou příjemců byli hlavně duchovní v Římě a také vatikánští úředníci a poradci papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. V této praxi americký arcibiskup pokračoval až do loňského roku. Peníze byly vybírány z jednoho z kont washingtonského arcibiskupství. Podle The Washington Post mohl McCarrick díky tomuto "speciálnímu fondu" shromažďovat peníze od zámožných katolických dárců a použít je bez velké kontroly na cokoli, co uznal za vhodné.

Papeži Janu Pavlovi II. z něj v letech 2001 až 2005 poslal 90 tisíc dolarů, jeho nástupci Benediktovi XVI. 291 tisíc dolarů. Vůbec největší jednorázová suma - 250 tisíc dolarů - byla poukázána v květnu 2005, tedy měsíc po Benediktově nástupu do úřadu. Zástupci obou bývalých papežů informaci nekomentovali nebo tvrdí, že o těchto speciálních šecích nevěděli. Bývalý osobní tajemník Jana Pavla II. řekl, že dary procházely rukama státního sekretáře, tedy druhého nejvyššího představitele Vatikánu. Některé mohly být také přeposlány papežským charitativním organizacím, píše list.

Vatikánští duchovní, kteří šeky dostali, je považují za dary, jaké jsou mezi katolickými představiteli v době vánočních svátků běžné.

The Washington Post ale píše, že informace o McCarrickově fondu dodává nový rozměr skandálu kolem devětaosmdesátiletého duchovního a vysvětluje jeho cestu do nejvyšších pater katolické církve i to, že se tam udržel navzdory stížnostem na jeho chování, o kterých se ve Vatikánu doslechli po roce 2000.

Papež František McCarricka propustil ze stavu duchovních letos v únoru kvůli obvinění ze sexuálního zneužití nejméně jednoho dospívajícího chlapce před více než 50 lety. McCarrick na post kardinála rezignoval loni v červenci a očekává se, že Vatikán v příštích měsících zveřejní zprávu o obviněních proti němu.