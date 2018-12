Čelní srážka dvou autobusů si vyžádala 17 životů

Nejméně 17 mrtvých a deset zraněných si vyžádala sobotní nehoda dvou autobusů v Bolívii. Informovala o tom v neděli agentura AP.

Autobusy se čelně srazily na hlavní silnici v hornaté oblasti asi 80 kilometrů západně od bolivijské metropole La Paz. Podle policie byla příčinou neštěstí nepřiměřená rychlost jízdy.

Tragické dopravní nehody jsou v Bolívii stejně jako v mnoha dalších státech Latinské Ameriky velice časté. Na vině je většinou špatný technický stav vozidel a také nekvalitní, úzké silnice, které se proplétají skrz vysoká horská pásma a po nichž se přesto jezdí velice rychle.

