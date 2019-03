Chilské arcibiskupství musí zaplatit miliony obětem zneužívání

Arcibiskupství v chilské metropoli Santiago de Chile musí zaplatit odškodnění třem mužům, kteří byli jako nezletilí sexuálně zneužíváni chilským katolickým knězem Fernandem Karadimou. Odvolací soud ve středu rozhodl, že každý dostane sto milionů pesos (asi 3,4 milionu korun). Podle španělského deníku El País jde v Chile o bezprecedentní rozhodnutí, které otevírá dveře dalším podobným kauzám.

Ve verdiktu odvolacího soudu, který zvrátil zamítavý rozsudek soudu nižší instance z roku 2017, se mimo jiné uvádí, že církev je "přímo zodpovědná" za kontrolu svých kněží. Podle soudu vedení místní církve "svou nečinností krylo násilníky, jako by byli oběťmi pomluv", a zcela opomíjelo to, co se stalo obětem zneužití.

Stížnost vznesli před několika lety James Hamilton, Juan Carlos Cruz a José Andrés Murillo, kteří žalovali v Karadimově kauze dva kardinály - Ricarda Ezzatiho, který minulý týden rezignoval na vedení santiagského arcibiskupství, a jeho předchůdce v tomto úřadu Franciska Javiera Errázurize. Muži je žalovali za to, že Karadimovy činy kryli.

Karadimova kauza je nejznámější z více než stovky případů zneužívání nezletilých církevními představiteli, které dostala na stůl chilská justice. Karadimu (88), který nyní žije v domově důchodců v Santiagu, Vatikán uznal už v roce 2011 vinným ze sexuálního a psychického zneužívání mladistvých a zakázal mu církevní činnost. Trestně stíhán ale není, protože skutky byly už tehdy promlčené. Loni papež Karadimu převedl do laického stavu, což je nejtvrdší trest pro katolického duchovního.

Mýlil jsem se, přiznal papež

Santiagské arcibiskupství středeční verdikt označilo za "důležitý krok v procesu obnovení důvěry" v místní církev. Uvedlo, že se rozhodnutím soudu bude plně řídit a vzdalo se možnosti odvolání k nejvyššímu soudu.

Kvůli zneužívání nezletilých církevními představiteli, které chilská církev dlouhodobě bagatelizovala či kryla, nabídli loni v květnu všichni chilští biskupové papeži rezignaci. Učinili tak poté, co si je papež František pozval do Vatikánu. Papež zatím přijal rezignaci osmi z nich.

Kritice čelil i papež František, který se dlouho - ještě loni v lednu - zastával Karadimova blízkého spolupracovníka biskupa Juana Barrose, podezřelého z krytí případů zneužívání. Loni v dubnu papež František připustil, že "vážně pochybil" při posuzování kauzy zneužívání kněžími v Chile, a požádal oběti o odpuštění.