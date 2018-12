Čína propustila "nelegálně pracující" Kanaďanku zpět do vlasti

Kanadská občanka zatčená tento měsíc v Číně se po propuštění z vazby vrátila do vlasti, oznámil podle agentury Reuters vládní mluvčí. Kdy se žena dostala na svobodu nebo kdy přiletěla do Kanady, ale neupřesnil. Čínská diplomacie už dříve uvedla, že žena se jmenuje Sarah McIverová a že jí byl udělen administrativní trest za to, že v zemi nelegálně pracovala.

Podle řady názorů je zatýkání Kanaďanů v Číně odvetou Pekingu za nedávné zadržení finanční ředitelky a zároveň dcery zakladatele čínského výrobce chytrých telefonů Huawei Technologies Meng Wan-čou v Kanadě.

Čína předminulý týden rovněž oznámila, že zadržuje dva kanadské občany, podnikatele Michaela Spavora a bývalého diplomata Michaela Kovriga, pro podezření z aktivit ohrožujících národní bezpečnost. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí ale prohlásila, že případ McIverové s případy Kovriga a Spavora nesouvisí.

Zatčení finanční ředitelky čínské firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou v Kanadě Peking ostře odsoudil. Meng byla počátkem prosince zadržena v Kanadě na žádost Spojených států, které ji viní z obcházení amerických sankcí vůči Íránu a podvádění nadnárodních bank při obchodech s Íránem. Kanadský soud ji minulý týden propustil na kauci deset milionů kanadských dolarů.