Cohenův právník: Mueller má od klienta zásadní informace

Někdejší osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen poskytl zásadní informace zvláštnímu vyšetřovateli Robertu Muellerovi, který rozplétá roli Ruska v amerických volbách. Na Twitteru to oznámil Cohenův právní zástupce Lanny Davis. Mueller se zaměřil na možnou spolupráci Ruska s Trumpovým tehdejším volebním štábem a zjišťuje také, zda se Trump nepokusil bránit průchodu spravedlnosti. Prezident veškerá obvinění odmítá.

"Dobře, že Michael Cohen i bez dohody o spolupráci poskytl zlomové informace Muellerově vyšetřování," napsal Davis. Dodal také, že nikdo by neměl zpochybňovat jeho čestnost, pravdomluvnost a oddanost vůči rodině a vlasti.

Davis komentář na twitteru zveřejnil poté, co stanice ABC News uvedla, že Cohen již před Muellerem vypovídal několikrát, čímž mu poskytl několik hodin záznamů. Muellera podle televize zajímalo, zda Trump nezvažoval do vyšetřování zasáhnout milostí a zda o nabídce milosti nehovořil někdo z prezidentových spolupracovníků.

V srpnu se Cohen přiznal k porušení zákonů v osmi bodech včetně porušení zákona o financování volební kampaně. To se týkalo jeho snahy zaplatit dvěma ženám za mlčení o jejich údajném románku s Trumpem. Podle informací ABC News se Cohen doznal dobrovolně a ne výměnou za nabídku mírnějšího trestu.

Po srpnovém přiznání ale americká média uváděla, že se Cohen s prokuraturou dohodl, což bude znamenat trest vězení od tří let a deseti měsíců do pěti let a tří měsíců. Rozsudek by mohl padnout 12. prosince, kdy je naplánováno soudní přelíčení o trestu.