Čokoláda je pouze z hnědé krávy, myslí si miliony Američanů

Sedm procent dospělých (16,4 milionu lidí) z celkové populace USA si myslí, že mléčnou čokoládu produkuje přímo hnědá kráva. Vyplývá to z národního on-line průzkumu, které si objednalo Inovační centrum U.S. Dairy. Informoval o tom The Washington Post.

Už po několik dekád experti na zemědělství, výživu a vzdělání narážejí poměrně pravidelně na to, že mnozí Američané jsou "zemědělsky negramotní". Nevědí, kde se pěstují potraviny a jak se dostanou do obchodů. V případě mléčné čokolády pak dokonce nevědí, že obsahuje nejen mléko, ale i kakao a cukr.

Z jedné zemědělské studie začátkem devadesátých let dokonce vyplynulo, že jeden z pěti dospělých Američanů neví, že se v pravých hamburgerech nachází hovězí maso. Experti tvrdí, že v průběhu let se v této problematice toho moc nezměnilo a plno lidí stále neví poměrně základní zemědělské věci.

"V dnešní době pracujeme s jednoduchou myšlenkou, že pokud potřebujeme jídlo, tak si pro něj zajdeme do obchodu. V našem vzdělávacím rámci není nic, co by mělo děti učit, odkud jídlo původně pochází," řekla k nejnovějšímu výzkumu Cecily Uptonová, spoluzakladatelka neziskové organizace FoodCorps, která se snaží vnést do základních škol právě zemědělské a nutriční vzdělání.

Tohle nevědomí však neplatí pro USA celoplošně. Lidé, co žijí v zemědělském prostředí, toho vědí přirozeně mnohem víc a stejně tak lidé s vyšším vzděláním. Nicméně v určitých oblastech je zmatek kolem původu potravy poměrně obvyklým jevem.

Děti nevědí, že sýr se vyrábí z mléka

Při jednom průzkumu v Kalifornii zjistili, že víc než polovina dětí ze čtvrtých, pátých a šestých tříd nevěděla, že nakládané okurky jsou ve skutečnosti opravdu okurky. Dále také děti netušily, že cibule a hlávkový salát jsou rostliny. Čtyři z deseti dětí pak nevěděly, že maso v hamburgeru pochází z krávy, a tři z deseti, že sýr se vyrábí z mléka.

Během masivního stěhování se z venkova do měst v polovině 19. století přestalo být mnoho Američanů zapojováno do pěstování potravy a produkce jídla. Dnes už valná většina z nich nahlíží na potraviny jen na jako průmyslový výrobek, který se nijak nepodobá zvířeti nebo rostlině, ze které jídlo původně pochází.

Tento fakt dokládají i statistiky ministerstva zemědělství, jež evidují, že pomerančová šťáva je mezi Američany "nejpopulárnějším ovocem", zatímco zpracované brambory ve formě chipsů nebo hranolek jsou zase nejpopulárnější mezi "zeleninou".

"Lhostejnost ohledně původu a výroby potravin se stala v městské kultuře normou a položila základy pro moderní "chápání potravin", které se v následujících desetiletích šířilo po celé Americe," nepřekvapuje spisovatelku Ann Vileisisovou, která se tímto fenoménem zabývá ve své knize Kitchen Literacy.

Uptonová z FoodCorps proto nabádá, aby se lidé začali více zajímat o základy zemědělství. "Stále poznáváme děti, co jsou překvapeny, že hranolky pocházejí z brambor nebo že nakládané okurky jsou opravdu z okurek. Ve vědění je síla. Bez něj nedokážeme udělat rozhodnutí na základě získaných informací," uzavřela.