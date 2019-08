Další šílený střelec: útočil před barem, zabil deset lidí

Deset mrtvých včetně útočníka a 16 zraněných si vyžádala nedělní střelba ve městě Dayton v americkém státě Ohio. S odvoláním na místní policii o tom informovala agentura AP. Podle zpravodajského webu BBC neznámý střelec kolem 01:00 místního času (07:00 SELČ) střílel před barem. Nejnovější tragédie se stala několik hodin poté, co útočník v obchodním domě v texaském El Pasu zastřelil 20 lidí a více než dvě desítky dalších zranil.

Střelba v Daytonu se odehrála ve čtvrti Oregon v historické části města známé svými bary, diskotékami, obchůdky a galeriemi s uměním. Policie požádala svědky incidentu, aby ji kontaktovali. Na sociálních sítích se objevilo video, na němž lidé prchají ulicí, kterou se ozývají desítky výstřelů. Později policie oznámila, že zakročila, aby násilí ukončila.

Policista Matt Carper uvedl, že střelba měla rychlý průběh, jelikož na místo přispěchali policisté, kteří byli nedaleko na pochůzce. Žádný policista při zákroku zraněn nebyl. Motiv činu nicméně zůstává nejasný, útočník podle policie neměl komplice.

Uživatel Clevy Ricch na twitteru označil střelbu v Daytonu za "teroristický útok". Doplnil, že na místě 30 vteřin střílel z útočné pušky běloch oblečený celý v černém. Podobný popis situace se objevil i na dalších twitterových účtech. Mluvčí záchranných služeb podle televize CNN uvedla, že střelec na sobě měl neprůstřelnou vestu. Na vyšetřování případu se podílí FBI.

RT clevyricch: There was just at terrorist attack out here in Dayton OH. Oregon district. White man in all black with an AR just opened fire for 30 seconds straight, Killing or injuring 10-20 people.



It's just hella people laid out on the ground pic.twitter.com/Rr4uM1tW7w