Další střelba na americké škole. Mladík zabil nejméně osm lidí

Nejméně osm, možná až deset lidí na střední škole v Texasu zabil mladík, který zahájil střelbu v jedné z tříd. Oznámila to policie. Pachatel, údajně student, byl zadržen, kromě něj byl zatčen ještě další podezřelý student. Nejméně tři lidi útočník postřelil.

Většina mrtvých jsou podle televize ABC studenti. Nepotvrzené zprávy se kromě střelby zmiňují i o explozích trubkových náloží, které údajně střelec vhodil do dvou tříd. Zpravodaj ABC z místa uvedl, že policisté prohledávají pachatelův dům v nedaleké obci Alvin, uvnitř údajně mohou být výbušniny.

Incident se stal ve městě Santa Fe, které leží asi 50 kilometrů jihovýchodně od Houstonu. Policisté oblast uzavřeli a evakuovali školu i přilehlé objekty. Části studentů se hned po zahájení střelby podařilo uprchnout do bezpečí.

Prezident Donald Trump na twitteru označil incident za srdcervoucí. "Moje vláda je odhodlána udělat všechno, co může, aby ochránila naše studenty a držela zbraně daleko od rukou těch, kdo jsou hrozbou pro sebe sama i pro ostatní," napsal prezident.

Policie má podle agentury AP situaci pod kontrolou. Zraněné převezly do nemocnic vozy záchranné služby a vrtulníky. Podle ABC je mezi zraněnými jeden policista.

Americkou veřejnost letos v únoru vyděsila střelba na střední škole ve floridském Parklandu, kde přišlo o život 17 lidí. Útočníkem byl devatenáctiletý někdejší student školy Nikolas Cruz, který byl ze školy vyloučen z kázeňských důvodů. Pachatele policie zadržela a nyní stojí před soudem, prokuratura žádá trest smrti.

Tragédie vyvolala celostátní vzrušenou debatu o posílení kontroly při prodeji zbraní. Změna druhého ústavního dodatku, který právo na držení zakotvuje, se ale podle amerických médií neočekává.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. května 2018