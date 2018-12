Demokraté diskutují o možném impeachmentu Trumpa

Špičky americké Demokratické strany po úspěchu v listopadových kongresových volbách znovu hovoří o možnosti ústavní žaloby prezidenta Donalda Trumpa, takzvaného impeachmentu. Vítězství ve volbách do Sněmovny reprezentantů dává demokratům možnost ovládnout důležité sněmovní výbory, které mohou začít diskutovat nejen o impeachmentu, ale dokonce o Trumpově trestním stíhání.

"Možnost, že Trumpa po ukončení mandátu ministerstvo spravedlnosti obžaluje, je zcela reálná," řekl novinářům demokratický poslanec Adam Schiff, který bude od příštího roku šéfem sněmovního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb. Trump je tak podle něj po dlouhé době prvním prezidentem, jemuž skutečně hrozí vězení. Případná amnestie by byla věcí budoucí hlavy státu.

Schiffův kolega a spolustraník Jerrold Nadler, budoucí předseda právního výboru Sněmovny reprezentantů, vidí možnost impeachmentu v souvislosti s kauzou bývalých Trumpových údajných milenek Stephanie Cliffordové a Karen McDougalové. Jejich mlčení o poměru s ženatým Trumpem měl za statisícové částky vykoupit právník Michael Cohen, Trumpova někdejší pravá ruka. Demokraté prezidenta obviňují, že peníze v rozporu se zákonem tajně čerpal z volebních fondů.

Trump letos po dlouhém manévrování vyplacení částek přiznal s tím, že šlo o Cohenovy peníze. Nevěru prezident popřel. Podle amerických zákonů jakékoli částky, vyplacené s cílem ovlivnit volební výsledek, musejí kandidáti oznamovat. Strop plateb činí 2700 dolarů (asi 60 tisíc korun) na osobu.

Nadler si zatím není jist, zda kauza Cliffordové a McDougalové je k impeachmentu dostačující. Hodlá vyčkat dalších skutečností, které by mohl zjistit zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller pověřený pátráním po ruském vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016. Nadler nicméně soudí, že možnost impeachmentu existuje. "I když se Trump tohoto činu dopustil před volbou prezidenta, učinil tak ve snaze získat úřad podvodem," konstatoval poslanec.

Mueller se kauzou ruského vlivu a volebních nesrovnalostí zabývá už přes půldruhého roku a zatím není jasné, kdy svou práci skončí. Neví se dokonce ani, zda budou s jejím výsledkem kongresmani vůbec seznámeni, protože o rozsahu zveřejnění bude rozhodovat ministr spravedlnosti jmenovaný Trumpem.

Prezident dnes na twitteru znovu popřel, že by Cohenovy finanční operace byly ilegální. Šlo prý o "jednoduchou soukromou transakci", která s volbami nijak nesouvisela. Pokud prý Cohen skutečně udělal nějakou chybu, měl by právní odpovědnost nést on.