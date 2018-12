Demokratka Warrenová může vyzvat Trumpa. Cílí na střední třídu

Americká demokratická senátorka Elizabeth Warrenová učinila první formální krok k prezidentské kandidatuře. V pondělí na twitteru oznámila, že vytvořila výbor, s jehož pomocí chce zjistit, zda se bude moci v roce 2020 o úřad šéfky Bílého domu ucházet. Rozhodnutí o kandidatuře chce oznámit na počátku nadcházejícího roku. Warrenová, která se často dostává do sporu s republikánským prezidentem Donaldem Trumpem, se chce soustředit na podporu střední třídy.

Senátorka je hlasitou kritičkou nadnárodních korporací a velkých bankovních domů, které viní z postupné likvidace americké střední třídy. To prohlásila i ve svém aktuálním videu. "Americká střední třída čelí útoku," řekla. "Jak se to stalo? Miliardáři a velké korporace se rozhodli žádat větší kus koláče a naverbovali politiky, aby jim tučnější kus uřízli," dodala s tím, že vláda by měla pracovat pro blaho národa a neměla by se stát nástrojem mocných a bohatých.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY