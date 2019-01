Do Mexika dorazila další karavana migrantů z Hondurasu

Přibližně tisícovka migrantů, kteří tento týden vyrazili z Hondurasu do Spojených států v rámci další takzvané migrační karavany, ve čtvrtek překročila mexické hranice. Nová mexická vláda slibuje, že se pro některé z nich pokusí najít práci, aby nepokračovali na sever do USA. Americký prezident Donald Trump odmítá do země přistěhovalce bez potřebných dokladů vpustit a hranici s Mexikem střeží armáda.

Mexické úřady členy nově příchozí skupiny ve čtvrtek registrovaly a opatřily náramky pro snadnější identifikaci, uvedla agentura Reuters. Těm, kteří splní požadované podmínky, vydají humanitární víza, což jim umožní získat v zemi legálně práci, řekla agentuře ředitelka mexického úřadu pro kontrolu migrace Ana Martínezová. Zatím však podle ní není jasné, jaká část skupiny se rozhodne v zemi zůstat a kolik přistěhovalců zamíří k severní hranici, kam jim cesta může trvat i více než měsíc.

Levicový mexický prezident Andrés Manuel López Obrador po svém loňském nástupu do funkce přislíbil, že se pokusí řešit problém s tisíci lidmi proudícími do USA humanitární cestou a nabídne části z nich práci. Výměnou za to žádá od Trumpa, aby se jeho země podílela na hospodářském rozvoji regionu.

Karavany migrantů ze Střední Ameriky nejsou novým fenoménem, lidé z regionu utíkají před chudobou a násilím už řadu let. Do centra zájmu médií se dostaly až loni, kdy je Trump začal nazývat ohrožením americké bezpečnosti a vyslal kvůli nim na hranice tisíce vojáků. Kvůli sporu o Trumpův plán na stavbu hraniční bariéry jsou již téměř měsíc zablokovány finance amerických úřadů.

Podle honduraského ministerstva zahraničí dorazilo v posledních několika měsících do Mexika na 13 tisíc Hondurasanů, z nichž se jich asi 7270 dobrovolně vrátilo. Údajně poté, co zjistili, že by v Mexiku u amerických hranic museli strávit řadu měsíců, než by vůbec hraniční úřady zaregistrovaly jejich žádost o azyl. Registrují totiž jen kolem stovky žádostí denně.