Dojemné gesto: s obětí střelce z El Pasa se loučí celé město

Jeho žena byla jednou z obětí masové střelby v texaském El Pasu, při kterém útočník zabil 22 lidí. Svoji byli 22 let, nikdy ale neměli děti a on už žádnou rodinu nemá. Antonio Basco tak pozval veřejnost, aby se společně s ním přišla v pátek rozloučit s jeho zesnulou ženou Margie Reckardovou. Informoval o tom server CBS News.

Pohřební ústav Perches Funeral Home sdílel na svém facebooku příspěvek o tragické události, která Basca postihla, a požádal tak veřejnost, aby osamocenému muži během posledního rozloučení s milovanou ženou ukázala lásku a soucit.

Příspěvek byl sdílen v řádu stovek a svou účast přislíbilo tolik lidí, že pohřeb se nakonec bude konat na větším místě. Spousta lidí také pošle květiny. "Chceme poděkovat lidem v El Pasu, protože nevím, co bychom bez nich dělali. Všichni jsou úžasní," řekla nevlastní dcera Reckardové Hilda Nuzziová, jež bydlí v Baltimoru a do El Pasa přijela na pohřeb.

Basco řekl minulý týden pro televizi KFOX 14, že jeho manželka byla skvělou ženou. "Když jsem ji potkal, bylo to jako bych potkal anděla. Pořád jím je. Když jsme se poprvé potkali, oba jsme to cítili, měli jsme stejné pocity a od té doby jsme byli spolu. Měli jsme spolu žít ‚navěky' a umřít společně. To byl náš plán," zavzpomínal.

Za střelbou v nákupním centru v El Pasu, k níž došlo 3. srpna, stál teprve 21letý Patrick Crusius, který se k útoku přiznal. Policii řekl, že jeho cílem byli Mexičani, jež nákupní centrum hojně navštěvují, neboť je blízko hranic s městem Ciudad Juárez. Nakonec zastřelil osm Mexičanů, 13 Američanů a jednoho Němce.