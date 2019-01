Dostavte se do Kongresu. Senátoři předvolají Cohena

Výbor amerického Senátu pro kontrolu zpravodajských služeb zaslal bývalému osobnímu právníkovi Donalda Trumpa Michaelu Cohenovi závazné předvolání, aby se v polovině února dostavil ke slyšení do Kongresu. Oznámil to Cohenův advokát. Stalo se to den po Cohenově oznámení, že vzhledem k obavám o svou bezpečnost ruší slyšení ve Sněmovně reprezentantů plánované na 7. února.

Cohen, původně Trumpův oddaný důvěrník, se stal ústřední postavou ve vyšetřování údajných ruských zásahů do prezidentských voleb v USA v roce 2016. S prezidentem se rozešel a pro vyšetřovatele FBI vedené Robertem Muellerem je teď cenným zdrojem citlivých informací z Trumpova nejbližšího okolí. Prezident nedávno svého bývalého chráněnce označil za "krysu".

Slyšení ve Sněmovně reprezentantů, k němuž byl pozván, nikoli závazně předvolán, odřekl vzhledem k obavám o svou bezpečnost. Původně dokonce sliboval, že v Kongresu promluví veřejně, ale už minulý týden se o účasti na slyšení vyjádřil zdrženlivě. Obává se prý zastrašování ze strany šéfa Bílého domu. Prezident se podle Cohenových právníků některými svými výroky pokoušel o manipulaci svědkem.

Ignorovat závazné předvolání do některého z kongresových výborů či podvýborů v USA trestá zákon. Pokud by se Cohen bez vážných důvodů ke slyšení nedostavil, mohl by být stíhán za pohrdání Kongresem.