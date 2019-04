Dotaz na občanství při sčítání obyvatel je důležitý, píše Trump

Americký prezident Donald Trump vstoupil do sporu o metodiku sčítání obyvatel, které Spojené státy čeká napřesrok. Už řadu měsíců se v zemi vedou spory o tom, zda by formulář měl obsahovat otázku o občanství. Pře se dostala k nejvyššímu soudu, který má rozhodnout do konce června. Trump na twitteru napsal, že sčítání bez údajů o občanství by nemělo smysl.

Citlivou otázku o občanství mnozí v USA vnímají jako zásah do osobních práv, stejně jako dotazy na rasu nebo národnost. Soudně záměr statistiků napadlo několik amerických států a měst. Kritici tvrdí, že miliony zejména hispánských přistěhovalců, kteří nejsou občany USA a nemají právo pobytu, se z tohoto důvodu sčítání obyvatelstva vyhnou. Získané údaje tak budou nepřesné a početné americké menšiny dostanou z federálního rozpočtu méně peněz.

Trump dotaz na občanství označil za nanejvýš důležitý a z pokusů sabotovat ho obvinil radikální demokraty. "Věřili byste, že radikální levicoví demokraté chtějí provést naše nové a velmi důležité sčítání bez nanejvýš důležité otázky na občanství. Sčítání nebude mít smysl, půjde o vyhozené miliardy dolarů (absurdní), které organizace stála!" napsal prezident na twitteru.

Can you believe that the Radical Left Democrats want to do our new and very important Census Report without the all important Citizenship Question. Report would be meaningless and a waste of the $Billions (ridiculous) that it costs to put together!