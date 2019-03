Duque nechce vyjednávat s povstalci. Kolumbijci se bouří

Tisíce lidí demonstrovaly ve středu v řadě kolumbijských měst proti záměru prezidenta Ivána Duqueho změnit klíčový zákon provádějící mírovou dohodu s povstalci z hnutí FARC z roku 2016. Tato léta dojednávaná dohoda ukončila půlstoletý konflikt a mnozí mají obavy, že změny navrhované prezidentem ohrozí mír v zemi. Podle televize France 24 by změny mohly přimět více bývalých povstalců, aby se připojili ke svým bývalým kolegům, kteří se odmítli vzdát zbraní a působí jako ozbrojené gangy v některých regionech.

Prezident Duque oznámil před několika dny, že vrátí parlamentu zákon upravující fungování tribunálu, který vyšetřuje a soudí zločiny z doby konfliktu vládních jednotek a povstalců z levicové organizace Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC). Tento zákon přitom už schválily obě komory parlamentu i ústavní soud a tribunál (JEP) už začal fungovat. Podporu tribunálu, jehož činnost mohou Duqueho změny zbrzdit, vyjádřil tento týden i úřad generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.

Na středečních demonstracích, které se konaly mimo jiné v Bogotě či v Medellínu, lidé nesli hesla podporující tento tribunál. "Chtějí zrušit JEP, protože se bojí pravdy," psalo se na jednom z transparentů. Tribunál má totiž soudit i činy spáchané během konfliktu státem a polovojenskými jednotkami. Podle kolumbijského tisku je na 18. března svolána velká národní demonstrace proti změnám týkajícím se mírové smlouvy.

"Ohrožen není jen tribunál, ale celá mírová dohoda," řekl agentuře EFE Luis Albán, jeden z osmi poslanců nové strany Revoluční alternativní síla Kolumbie (FARC), založené bývalými povstalci. Mírová dohoda jim zaručila deset poslaneckých mandátů. Povstalecký lídr Iván Márquez, který vyjednával mírovou dohodu, se mandátu vzdal na protest proti loňskému zatčení svého kolegy Jesúse Santriche. I ten měl usednout v parlamentu.

Pravicový prezident Duque, který mírovou dohodu kritizoval už před svým loňským zvolením do úřadu, má výhrady k šesti ze 159 článků zákona o JEP. Mimo jiné chce změnit ten, který upravuje vyhošťování bývalých povstalců souzených před tímto tribunálem.

V posledních týdnech se vláda dostala do sporu s JEP kvůli vyhoštění bývalého povstalce Santriche, který se také účastnil mírových jednání a který byl loni v dubnu zatčen kvůli obchodování s drogami. Podle prokuratury a USA, které požadují jeho vydání, měl Santrich domlouvat zásilku deseti tun kokainu do USA až po podpisu mírové dohody. Pokud se tak stalo před podpisem dohody, soudil by ho JEP.

Podle serveru televize France 24 bude Duque pro své námitky proti zákonu jen obtížně hledat podporu v parlamentu, i tak ale jejich projednání může trvat několik měsíců, což dále zostří napětí ve společnosti a zbrzdí činnost tribunálu. Jeho předsedkyně Patricia Linaresová nicméně uvedla, že "tribunál bude plně pokračovat v práci". Tribunál začal fungovat před rokem, soudní procesy ale mohou začít až poté, co parlament schválí prováděcí předpisy.