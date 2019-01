Dvacet lidí uhořelo, když se snažili nabrat benzin do kanystru

Při výbuchu rozbitého palivového potrubí ve středním Mexiku uhořelo v pátek místního času podle odhadů nejméně 20 lidí a více než 50 dalších je zraněno. Popálili se, když se snažili naplnit si unikajícím benzínem kanystry. Mexické televizi to řekl guvernér mexického státu Hidalgo, Omar Fayad. Podle agentur AP a AFP je popálených 54.

Jak přesně k neštěstí v městečku vzdáleném asi sto kilometrů severně od mexického hlavního města došlo, zatím není známo. Podle agentury AP nastal výbuch několik hodin poté, co zloději potrubí tajně navrtali. Na místě zavládla panika a lidé se s křikem vydávali od potrubí, které vzplanulo, na útěk. Hasiči oblast následně uzavřeli.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vyhlásil proti krádežím pohonných hmot rozsáhlou akci. Podle vlády jejich zloději v minulém roce zemi připravili o více než tři miliardy dolarů (67,5 miliardy Kč ).

Over 20 killed and 71 injured in Mexico pipeline fire: https://t.co/fLOIvP9mCX pic.twitter.com/fkTT4qQGHd