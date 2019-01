Extremista, unikající doživotnímu trestu, byl dopaden v Bolívii

V Bolívii zadrželi italského levicového extremistu na útěku Cesara Battistiho. Čeká jej vydání do Brazílie a odtud pravděpodobně poputuje do italského vězení, kde by si měl odpykat doživotní trest. V neděli o tom informují brazilská a italská média a světové agentury. Na cestu do Brazílie se už podle italského ministerstva vnitra vydal z Itálie pro zatčeného speciální letoun s italskými policisty a příslušníky tajných služeb na palubě.

Podle brazilské federální policie byl Ital, kterého ve vlasti v nepřítomnosti odsoudili za čtyři vraždy, zatčen ve městě Santa Cruz de la Sierra. Italský list Corriere della Sera napsal, že jej zadržel speciální tým Interpolu tvořený italskými vyšetřovateli. Battisti měl podle deníku v době zatčení sluneční brýle a falešný vous. Agentura AFP s odkazem na italské vládní kruhy uvádí, že nebyl ozbrojen a nekladl odpor a akce proběhla ve spolupráci s místními úřady.

"Battistiho chytili! Demokracie je silnější než terorismus", napsal na twitter italský velvyslanec v Brazílii Antonio Bernardini. A na stejné sociální síti se objevil i vzkaz v italštině spolu s fotkou Battistiho od poslance a syna nového brazilského prezidenta, Eduarda Bolsonara: "Brazílie už není zemí banditů. Matteo Salvini (italský ministr vnitra - poznámka), přijde dáreček."

Čtyřiašedesátiletý Battisti, bývalý člen teroristické skupiny organizace Ozbrojení proletáři za komunismus (PAC), v roce 1981 uprchl z italského vězení, kde čekal na soud. Přiznal, že byl členem PAC, ale popřel účast na vraždách. Podle soudu zabil v 70. letech dva soudní úředníky, na další vraždě se podílel a jednu naplánoval.

Po útěku se z Battistiho stal úspěšný autor detektivek. Pobýval ve Francii a Mexiku, poté odjel do Brazílie, kde byl v roce 2007 zadržen, ale v roce 2009 mu zde byl přes protesty Říma poskytnut politický azyl. Jeho vydání do Itálie v polovině prosince schválil dosluhující brazilský prezident Michel Temer. Dosud ale nebylo známo, kde se dotyčný nachází.

