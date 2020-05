Facebook a Google dovolí až do konce roku práci z domova

Americké internetové společnosti Facebook a Google představily plány na obnovení provozu ve svých kancelářích, který pozastavily kvůli koronaviru. Zaměstnancům, jejichž činnost to umožňuje, však dovolí až do konce roku pokračovat v práci z domova. Informoval o tom server BBC s odvoláním na prohlášení těchto podniků.

Šéf Googlu Sundar Pichai uvedl, že zaměstnanci se budou moci vracet do kanceláří od července za zvýšených bezpečnostních opatření. Dodal, že většina zaměstnanců, jejichž činnost to umožňuje, bude moci pracovat až do konce roku z domova. Původně přitom firma s prací z domova počítala pouze do 1. června, upozorňuje BBC.

Facebook podle BBC uvedl, že své kanceláře znovu otevře 6. července. "Každý, kdo může vykonávat svou práci na dálku, se může rozhodnout, že tak bude pracovat do konce roku," upozornil mluvčí podniku.