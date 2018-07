FBI zveřejnila utajované stránky o ruském vměšování v USA

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zveřejnil několik stovek dosud utajovaných stránek, které se týkají vyšetřování údajných ruských zásahů do prezidentské kampaně v USA. Oznámil to list The New York Times. Silně začerněný text obsahuje mimo jiné informace o sledování a odposlechu bývalého poradce volebního štábu nynějšího prezidenta Donalda Trumpa Cartera Page, podezřelého ze spolupráce s Ruskem. Podle Trumpa dokumenty dokazují, že jeho volební kampaň byla předmětem ilegální špionáže ze strany FBI.

Aby mohla FBI Page sledovat a odposlouchávat, musela si předloni v říjnu vyžádat povolení speciálního amerického soudu FISA. Z textu žádosti, který byl částečně zveřejněn, podle newyorského listu vyplývá, že FBI podezírala Page ze spolupráce s Ruskem s cílem ovlivnit prezidentské volby. Page konspiraci s Moskvou popírá.

"Page spolupracuje s ruskou vládou a organizuje s ní spiknutí," zdůvodňuje FBI žádost o odposlechy. Vyšetřovatelé prý byli přesvědčeni, že Page je předmětem cíleného verbování Ruskem. "V rozporu se zákony USA chce podkopat a ovlivnit výsledek prezidentských voleb v roce 2016," uvádí se v dokumentu.

Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out - she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam!