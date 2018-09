Florence pustoší Severní Karolínu. Má dvě oběti

Dvě oběti na životech si už vyžádal hurikán Florence, který udeřil na východní pobřeží Spojených států. Žena a její dítě zahynuly po pádu stromu na dům ve městě Wilmington v Severní Karolíně. Právě tento stát podle jeho guvernéra Roye Coopera hurikán "pustoší" a mohl by některé obce i zcela zničit. Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) uvedlo, že živel by měl ještě během pátku postupně slábnout, výrazně by měl pak na síle ztratit o víkendu.

"Bouře pustoší náš stát," uvedl Cooper na tiskové konferenci. "Obáváme se, že by některé obce mohly být zcela smeteny z povrchu zemského," dodal. Déšť této intenzity podle guvernéra postihne Severní Karolínu "jednou za tisíc let".

Hurikánu Florence udeřil na pobřeží Severní Karolíny, déšť zaplavuje ulice měst a vítr ničí domy i stožáry elektrického vedení. Jeho střed se nyní nachází asi 90 kilometrů severovýchodně od Myrtle Beach v Jižní Karolíně u hranic se severním sousedem. Síla větru, který hurikán doprovází, dosahuje 130 kilometrů za hodinu, uvedlo NHC.

Hurikán by měl ještě během dneška postupně slábnout, výrazné oslabení se podle meteorologů očekává o víkendu.

Ve Wilmingtonu, u kterého dnes hurikán na pobřeží udeřil, zahynula žena a její malé dítě, na jejichž dům spadl strom. Místní hasiči na twitteru uvedli, že otec dítěte utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice.

Bez proudu je kvůli zpřetrhanému vedení v současnosti asi 400 tisíc lidí v Severní a Jižní Karolíně. Guvernér Cooper vyzval obyvatele svého státu, aby se uchýlili do provizorních útočišť. V současnosti jeho výzvu podle AFP uposlechlo a do jednoho z 150 středisek se odebralo asi 20 tisíc lidí.