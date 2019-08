Florida očekává úder hurikánu Dorian. Trump zrušil cestu do Polska

Trasa hurikánu Dorian, který se blíží z Karibiku k USA, zatím není zcela jistá, takže floridské úřady ještě nenařídily evakuaci. Meteorologická služba AccuWeather očekává, že hurikán dorazí k atlantickému pobřeží Floridy nebo možná Georgie v pondělí ráno místního času. Prezident Donald Trump kvůli hurikánu zrušil plánovanou víkendovou cestu do Polska.

Meteorolog Dan Kottlowski řekl, že živel může zasáhnout téměř celou Floridu a že plnou silou udeří zřejmě na pobřeží mezi Miami a floridským Melbourne. V jeho trase by se v tom případě ocitlo i Palm Beach, kde se nachází Trumpovo sídlo Mar-a-Lago.

Národní středisko pro hurikány (NHC) uvedlo, že bouře může dosáhnout síly až 4. stupně hurikánu, čemuž odpovídá vítr o rychlosti nejméně 209 kilometrů za hodinu.

"Pokud k pevnině (Dorian) dorazí jako hurikán 3. nebo 4. kategorie, je to vážné. Postihne to hodně lidí, budou vysoké požadavky u pojišťoven," citovala agentura AP odborníka Briana McNoldyho z univerzity v Miami.

Úřady na floridském pobřeží začaly distribuovat pytle s pískem, obchodníci navážejí zásoby dřevěných desek, jimiž lidé chrání své domy. Motoristé si naplňují nádrže aut a v oblasti Cape Canaveral se to už začalo projevovat nedostatkem pohonných hmot.

Někteří svědci uvádějí, že v obchodech v Miami už jsou prázdné regály s vodou. "Cítím se bezmocná, k čemu by bylo odjet do Georgie, když to může udeřit tam?" sdělila Josefine Larrauriová z Miami. Další zákazníci nakupují hlavně trvanlivé potraviny.

V pátek ráno byl střed bouře ve vzdálenosti asi 420 kilometrů od Baham a vítr měl rychlost 165 kilometrů za hodinu. Postupuje směrem k severozápadu a očekává se, že bude nabírat na síle.

Trump už v úterý v noci kvůli bouři vyhlásil stav nouze a nařídil federální pomoc místním úřadům. Provozovatelé výletních lodí začali odklánět trasy a letecké společnosti nabízejí pasažérům bezplatné změny rezervace letenek.

Dorian prošel severem Karibiku a na portorických ostrovech Vieques a Culebra způsobil výpadky proudu a záplavy.