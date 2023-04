Florida zpřísňuje protipotratové zákony

Floridský republikány ovládaný zákonodárný sbor dnes schválil zákaz potratů po šestém týdnu těhotenství, píše agentura AP. Zároveň připomíná, že návrh má podporu republikánského floridského guvernéra Rona DeSantise, který se podle médií připravuje na kandidaturu v prezidentských volbách příští rok. Demokraté a skupiny bojující za práva na potrat tvrdí, že floridský návrh by zakázal téměř všechny potraty, protože mnoho žen v šestém týdnu ještě neví, že jsou těhotné. Bílý dům rozhodnutí floridských zákonodárců ostře kritizoval.

Nyní jsou na Floridě potraty zakázány po 15. týdnu těhotenství. Návrh zákazu potratů po šestém týdnu byl dnes schválen floridskou Sněmovnou reprezentantů v poměru 70 ku 40. Floridským státním Senátem prošel 26 ku 13 hlasům již 3. dubna, připomíná agentura Reuters.

Novela stanoví výjimky v případech, kdy je nutné zachránit život ženě. Potraty v případě těhotenství spojeného se znásilněním nebo incestem by byly povoleny do 15. týdne těhotenství, pokud by žena měla potřebné dokumenty, například v podobě policejní zprávy či soudního rozhodnutí. DeSantis označil zmíněná ustanovení za rozumná a očekává se, že zákon podepíše.

Zákaz umělého přerušení těhotenství na Floridě po šestém týdnu by podle AP pro DeSantise mohl znamenat klíčový politický úspěch v republikánských primárkách. Agentura Reuters ale píše, že zákaz nese i svá rizika, jelikož průzkumy veřejného mínění trvale ukazují, že většina Američanů ve většině případů podporuje legální potraty.

Změna floridské politiky ohledně potratů by zároveň měla širší dopad v jižních státech USA, jelikož mnoho žen z okolních států mířilo kvůli potratu právě na Floridu. Americký nejvyšší soud totiž loni v červnu zrušil federální právo na potrat, které vycházelo z verdiktu v procesu označovaném jako Roeová versus Wade z roku 1973, a ponechal rozhodnutí na jednotlivých státech. Alabama, Louisiana a Mississippi zakázaly potraty ve všech fázích těhotenství, zatímco Georgia zakazuje zákrok po zjištění srdeční činnosti, což je kolem šestého týdne.

Rozhodnutí floridských zákonodárců dnes ostře kritizoval Bílý dům jako "extrémní a nebezpečné". "Tento zákaz je v rozporu se základními svobodami a vymyká se názorům naprosté většiny obyvatel Floridy i celých Spojených států," uvedla v prohlášení mluvčí amerického prezidenta Karine Jean-Pierreová. Zákaz by podle ní dopadl nejen na čtyři miliony žen na Floridě, ale také na dalších 15 milionů žen v reprodukčním věku, které žijí v jižanských státech, kde jsou potraty zakázané. "Američané požadují svobodu rozhodovat o svém těle bez zásahů státu. Navzdory tomu republikánští volení představitelé pokračují ve svém úsilí o likvidaci našich základních svobod," dodala Jean-Pierreová.