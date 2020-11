Greta radí Trumpovi: Chce to klid a jít do kina

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová na twitteru v napjatých dnech po dosud nerozhodnutých amerických prezidentských volbách vyzvala prezidenta Donalda Trumpa ke klidu a doporučila mu, aby si zašel do kina. Obrátila tím proti němu jeho dřívější výpad z konce loňského roku, kdy šéf Bílého domu totéž radil právě nezletilé Švédce krátce poté, co ji časopis Time vyhlásil osobností roku.

Thunbergová reagovala na jeden z Trumpových příspěvků, v němž prezident volá po zastavení sčítání hlasů v některých klíčových státech, kde ztrácí svůj předchozí náskok na svého demokratického soka Joea Bidena. Trump tvrdí, že sčítání provázejí podvody, pro což však nejsou žádné důkazy. Soudy již zamítly řadu žalob jeho týmu, jimiž Trump napadal legitimitu volebního procesu. Republikán má přitom podle současných výsledků menší šanci na vítězství než Biden. Řada médií i pozorovatelů prezidentův postup odsuzuje s tím, že podrývá hodnověrnost amerického demokratického procesu.

"Tak směšné. Donald musí zapracovat na svém problému se zvládáním hněvu a pak si zajít s kamarádem na nějaký dobrý starý film! Klid, Donalde, klid!" napsala Thunbergová, která v podstatě jen zaměnila svoje jméno za Trumpovo v prezidentově původním příspěvku z prosince.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA