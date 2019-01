Guaidó: Opozice tajně jedná se zástupci armády a policie

Venezuelská opozice se tajně setkává s příslušníky venezuelské armády a bezpečnostních složek. V článku pro středeční list The New York Times to napsal vůdce venezuelských protivládních sil Juan Guaidó. "Aby se změnil režim, je zapotřebí připravit (prezidenta Nicoláse) Madura o podporu armády," napsal politik.

"Přechodné období bude vyžadovat podporu klíčových armádních kontingentů. Pořádáme tajné schůzky se členy ozbrojených sil a bezpečnostních složek," napsal šéf opozicí ovládaného venezuelského parlamentu.

Za Madurovy vlády bylo při protestních demonstracích zabito 240 lidí, v zemi je 600 politických vězňů, napsal Guaidó. Ke skoncování s Madurovým režimem s minimem krveprolití země rovněž potřebuje podporu prodemokratických států, institucí a jednotlivců z celého světa.

"Když se represivní taktika ukázala jako neúčinná, Maduro se svými pomahači pokrytecky navrhl 'dialog'. Vůči takovým manipulacím jsme už imunní," uvedl opoziční vůdce.