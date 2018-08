"Hanba, hanba, hanba!" Proti hrstce extremistů se postavily tisíce lidí

Ohlášené demonstrace bělošských nacionalistů se ve Washingtonu zúčastnila v neděli večer jen hrstka extremistů. Agentura Reuters píše o 20 demonstrantech. Postavily se jim tisícovky odpůrců se slogany jako "Běžte domů" nebo "Hanba, hanba, hanba". Podle agentury Reuters byly účastníků protidemonstrace stovky. Akce se konají rok po střetech v Charlottesville ve státě Virginie.

Demonstrace Unite the Right 2 (Sjednoťte pravici 2) před Bílým domem však přilákala jen zanedbatelnou hrstku lidí, které od metra k povolenému místu konání akce doprovodilo velké množství policistů.

Protidemonstranti za policejními zátarasy skandovali svá hesla a drželi transparenty se slogany jako "Zastavte rasistické útoky" nebo "Postavte se proti pravičákům". Potyčky se odehrály ve chvíli, kdy se do davu vmísili muž a žena s tričky na podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstranti na ně pokřikovali, strkali do nich a polévali je vodou, napsala DPA. Pořádkové síly dvojici doprovodily k policii.

Přesně před rokem shromáždění pravicových radikálů v Charlottesville přerostlo v násilnosti, během kterých neonacista najel autem do davu odpůrců bělošských nacionalistů. Jednu ženu zabil a dvě desítky lidí zranil.

Trump byl tehdy kritizován za to, že násilnosti pravicových radikálů jednoznačně neodsoudil a prohlásil, že vina je na obou stranách a že na obou stranách jsou dobří lidé. V sobotu americký prezident na twitteru uvedl, že odsuzuje všechny formy rasismu a násilí. V Charlottesville se v neděli zúčastnilo demonstrace proti rasismu kolem 200 lidí.

Counterdemonstrators far outnumbered the two dozen or so Unite the Right protesters who rallied in Washington, DC on Sunday https://t.co/uq9IVF85YY pic.twitter.com/dVIBprMmE5