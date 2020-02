Hodnocení Trumpova výstupu: Předvedl "nejzvláštnější" poselství

Letošní poselství o stavu unie prezidenta Donalda Trumpa bylo podle amerických médií směsí tradičního projevu, předvolební kampaně a televizní reality show. Server Politico hovoří o "nejzvláštnějším" poselství v historii, podle portálu The Hill bylo Trumpovo vystoupení spojením tradičního projevu s bezostyšným vychloubáním. Agentura AP a list The Washington Post napsaly, že poselství připomínalo spíše umírněnou verzi jeho předvolebních mítinků.

List The New York Times (NYT) míní, že se Trump soustředil především na svoje znovuzvolení a přilákání nových voličů. Jeho proslov se přitom odehrával ve stejném sále, kde Sněmovna reprezentantů před sedmi týdny rozhodla, že na Trumpa podá ústavní žalobu. Prezident se však tomuto tématu nevěnoval a místo toho hlásal ekonomické úspěchy své administrativy. Podle NYT se spolehl na to, že jeho poselství o "velkém americkém návratu" přebije veškeré argumenty jeho oponentů o zneužití prezidentské pravomoci.

Na Trumpovu snahu postavit se do pozice hlavního architekta současného amerického ekonomického boomu, který hledí do budoucnosti a současné aféry jej neovlivňují, upozornil také list The Wall Street Journal. Podle serveru Politico se prezident snažil potvrdit svou pozici u tradiční voličské základny a zároveň získat podporu u některých nových skupin obyvatelstva.

Jeho projev byl spojením pravicových hesel a spíše levicových slibů, poznamenává Politico. Trump hovořil o "ilegálních imigrantech" a nebezpečí socialismu, vyslovil se za boj proti potratům a za obranu práva na držení zbraní a osmkrát se odkázal na Boha, což je klasicky republikánská rétorika. Zároveň však slíbil snížit chudobu a nezaměstnanost u černošského obyvatelstva a apeloval na Kongres, aby mu pomohl zajistit dostupnější zdravotní péči. Taková opatření přitom dlouhodobě prosazují demokraté.

Agentura AP a list The Washington Post upozorňují, že se vystoupení nápadně podobalo Trumpovým předvolebním shromážděním. Kromě politických témat do projevu přidal několik prvků ze showbyznysu, například udělení prezidentské medaile svobody v přímém přenosu pravicovému komentátorovi Rushovi Limbaughovi, či přislíbení stipendia mladé studentce. Během projevu také na galerii pro hosty zinscenoval opětovné shledání matky dvou dětí s manželem, který se právě vrátil z Afghánistánu.

Podle serveru Politico není jasné, zda Trumpovo vystoupení přiláká více voličů, než jich odradí. Někteří demokraté se domnívají, že prezidentovy nekonečné aféry a vychloubání začíná voliče unavovat a otevírá se tím prostor pro změnu. Po vyhrocených stranických rozmíškách při Trumpově posledním poselství o stavu unie v tomto funkčním období je však podle Politico jasné, že listopadové volby budou přinejmenším stejně vypjaté a těsné, jako ty před čtyřmi lety.